Правоохранители изъяли запрещенные вещества. Фото: ДБР

В Николаевской области задержали наркодельцов, продававших запрещенные вещества в прифронтовых районах. Горе-бизнесмены выезжали к "клиентам" на границы Херсонской и Николаевской областей.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

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Детали схемы

Житель Николаевской области решил возобновить свою запрещенную деятельность во время военного положения. Мужчина создал стабильный канал поставки наркотиков в прифронтовые районы. Делок привлек к делу трех жителей Березнеговатской ОТГ Николаевской области.

Как действовали участники схемы

через услуги курьерской службы доставки злоумышленник заказывал вымышленные анкетные данные и получал почтовые отправления с психотропными веществами "PVP";

хранил их на собственном складе и фасовал для дальнейшей реализации;

передавал наркотики сообщникам через "закладки" или напрямую другим членам группировки для последующего сбыта.

Подельники должны были подыскивать потенциальных покупателей, в том числе даже среди военных. Злоумышленники рассчитывали на их высокое денежное довольствие и пребывание в стрессовых ситуациях, которое, по мнению дельцов, побуждает воинов к употреблению наркотиков.

Какое наказание грозит

Всем членам преступной группировки сообщили о подозрении в незаконном приобретении, хранении и сбыте особо опасных психотропных веществ организованной группой (ч. 3 ст. 307 УК Украины). Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Другие наркопреступления в Одесской области

Напомним, в Одесской области Служба безопасности Украины разоблачила масштабный канал сбыта тяжелых наркотиков в страны Евросоюза. Известно, что операция по ликвидации преступной группировки продолжалась больше года.

Также мы писали, что в Одесской области разоблачили местного жителя, занимавшегося незаконным выращиванием наркотических растений. Мужчина высадил на соседском участке кусты конопли с последующей целью реализации.