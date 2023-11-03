Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Торговали наркотиками в прифронтовой зоне — на Николаевщине задержали дельцов arrow

Торговали наркотиками в прифронтовой зоне — на Николаевщине задержали дельцов

3 ноября 2023 15:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Николаевской области задержали наркодельцов
Правоохранители изъяли запрещенные вещества. Фото: ДБР
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Николаевской области задержали наркодельцов, продававших запрещенные вещества в прифронтовых районах. Горе-бизнесмены выезжали к "клиентам" на границы Херсонской и Николаевской областей.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Читайте также:

Детали схемы

Житель Николаевской области решил возобновить свою запрещенную деятельность во время военного положения. Мужчина создал стабильный канал поставки наркотиков в прифронтовые районы. Делок привлек к делу трех жителей Березнеговатской ОТГ Николаевской области.

Как действовали участники схемы

  • через услуги курьерской службы доставки злоумышленник заказывал вымышленные анкетные данные и получал почтовые отправления с психотропными веществами "PVP";
  • хранил их на собственном складе и фасовал для дальнейшей реализации;
  • передавал наркотики сообщникам через "закладки" или напрямую другим членам группировки для последующего сбыта.

Подельники должны были подыскивать потенциальных покупателей, в том числе даже среди военных. Злоумышленники рассчитывали на их высокое денежное довольствие и пребывание в стрессовых ситуациях, которое, по мнению дельцов, побуждает воинов к употреблению наркотиков.

Какое наказание грозит

Всем членам преступной группировки сообщили о подозрении в незаконном приобретении, хранении и сбыте особо опасных психотропных веществ организованной группой (ч. 3 ст. 307 УК Украины). Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Другие наркопреступления в Одесской области

Напомним, в Одесской области Служба безопасности Украины разоблачила масштабный канал сбыта тяжелых наркотиков в страны Евросоюза. Известно, что операция по ликвидации преступной группировки продолжалась больше года.

Также мы писали, что в Одесской области разоблачили местного жителя, занимавшегося незаконным выращиванием наркотических растений. Мужчина высадил на соседском участке кусты конопли с последующей целью реализации.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

Актуальное по теме