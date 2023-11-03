На Миколаївщині затримали наркоділків

Правоохоронці вилучили заборонені речовини. Фото: ДБР

У Миколаївській області затримали наркоділків, які продавали заборонені речовини у прифронтових районах. Горе-бізнесмени виїжджали до "клієнтів" на межі Херсонської та Миколаївської областей.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

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Деталі схеми

Мешканець Миколаївської області вирішив поновити свою заборонену діяльність під час воєнного стану. Чоловік створив стабільний канал постачання наркотиків у прифронтові райони. Ділок залучив до справи трьох жителів Березнегуватської ОТГ Миколаївської області.

Як діяли учасники схеми

через послуги кур’єрської служби доставки зловмисник замовляв на вигадані анкетні дані та отримував поштові відправлення з психотропними речовинами "PVP";

зберігав їх на власному складі та фасував для подальшої реалізації;

передавав наркотики спільникам через "закладки" або напряму іншим членам угрупування для подальшого збуту.

Подільники мали підшуковувати потенційних покупців, у тому числі навіть серед військових. Зловмисники розраховували на їхнє високе грошове забезпечення та перебування у стресових ситуаціях, яке, на думку ділків, спонукатиме воїнів до вживання наркотиків.

Яке покарання загрожує

Наразі усім членам злочинного угрупування повідомили про підозру у незаконному придбанні, зберіганні та збуті особливо небезпечних психотропних речовин організованою групою (ч. 3 ст. 307 КК України). Їм загрожує до 12 років ув'язнення.

Інші наркозлочини на Одещині

Нагадаємо, в Одеській області Служба безпеки України викрила масштабний канал збуту важких наркотиків до країн Євросоюзу. Відомо, що операція з ліквідації злочинного угруповання тривала понад рік.

Також ми писали, що в Одеській області викрили місцевого мешканця, який займався незаконним вирощуванням наркотичних рослин. Чоловік висадив на сусідській ділянці кущі конопель з подальшою метою реалізації.