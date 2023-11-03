На Миколаївщині затримали наркоділків

Торгували наркотиками у прифронтовій зоні — на Миколаївщині затримали ділків
У Миколаївській області затримали наркоділків, які продавали заборонені речовини у прифронтових районах. Горе-бізнесмени виїжджали до "клієнтів" на межі Херсонської та Миколаївської областей.
Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.
Деталі схеми
Мешканець Миколаївської області вирішив поновити свою заборонену діяльність під час воєнного стану. Чоловік створив стабільний канал постачання наркотиків у прифронтові райони. Ділок залучив до справи трьох жителів Березнегуватської ОТГ Миколаївської області.
Як діяли учасники схеми
- через послуги кур’єрської служби доставки зловмисник замовляв на вигадані анкетні дані та отримував поштові відправлення з психотропними речовинами "PVP";
- зберігав їх на власному складі та фасував для подальшої реалізації;
- передавав наркотики спільникам через "закладки" або напряму іншим членам угрупування для подальшого збуту.
Подільники мали підшуковувати потенційних покупців, у тому числі навіть серед військових. Зловмисники розраховували на їхнє високе грошове забезпечення та перебування у стресових ситуаціях, яке, на думку ділків, спонукатиме воїнів до вживання наркотиків.
Яке покарання загрожує
Наразі усім членам злочинного угрупування повідомили про підозру у незаконному придбанні, зберіганні та збуті особливо небезпечних психотропних речовин організованою групою (ч. 3 ст. 307 КК України). Їм загрожує до 12 років ув'язнення.
Інші наркозлочини на Одещині
Нагадаємо, в Одеській області Служба безпеки України викрила масштабний канал збуту важких наркотиків до країн Євросоюзу. Відомо, що операція з ліквідації злочинного угруповання тривала понад рік.
Також ми писали, що в Одеській області викрили місцевого мешканця, який займався незаконним вирощуванням наркотичних рослин. Чоловік висадив на сусідській ділянці кущі конопель з подальшою метою реалізації.
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