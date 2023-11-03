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Торгували наркотиками у прифронтовій зоні — на Миколаївщині затримали ділків

3 листопада 2023 15:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Миколаївщині затримали наркоділків
Правоохоронці вилучили заборонені речовини. Фото: ДБР
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У Миколаївській області затримали наркоділків, які продавали заборонені речовини у прифронтових районах. Горе-бізнесмени виїжджали до "клієнтів" на межі Херсонської та Миколаївської областей.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань. 

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Деталі схеми

Мешканець Миколаївської області вирішив поновити свою заборонену діяльність під час воєнного стану. Чоловік створив стабільний канал постачання наркотиків у прифронтові райони. Ділок залучив до справи трьох жителів Березнегуватської ОТГ Миколаївської області.

Як діяли учасники схеми

  • через послуги кур’єрської служби доставки зловмисник замовляв на вигадані анкетні дані та отримував поштові відправлення з психотропними речовинами "PVP";
  • зберігав їх на власному складі та фасував для подальшої реалізації;
  • передавав наркотики спільникам через "закладки" або напряму іншим членам угрупування для подальшого збуту.

Подільники мали підшуковувати потенційних покупців, у тому числі навіть серед військових. Зловмисники розраховували на їхнє високе грошове забезпечення та перебування у стресових ситуаціях, яке, на думку ділків, спонукатиме воїнів до вживання наркотиків. 

Яке покарання загрожує

Наразі усім членам злочинного угрупування  повідомили про підозру у незаконному придбанні, зберіганні та збуті особливо небезпечних психотропних речовин організованою групою (ч. 3 ст. 307 КК України). Їм загрожує до 12 років ув'язнення. 

Інші наркозлочини на Одещині

Нагадаємо, в Одеській області Служба безпеки України викрила масштабний канал збуту важких наркотиків до країн Євросоюзу. Відомо, що операція з ліквідації злочинного угруповання тривала понад рік.

Також ми писали, що в Одеській області викрили місцевого мешканця, який займався незаконним вирощуванням наркотичних рослин. Чоловік висадив на сусідській ділянці кущі конопель з подальшою метою реалізації.

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