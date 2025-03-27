Женщина в Одесской области выпала из окна

Тело женщины. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

В Черноморске Одесской области 73-летняя женщина выпала из окна многоэтажки. От полученных травм она погибла на месте, полицейские расследуют обстоятельства.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Читайте также:

Подробности трагедии

В полиции сообщили что трагедия произошла сегодня около 11:00. 73-летняя женщина выпала из окна лестничной площадки на восьмом этаже многоэтажного дома, в котором она жила. Ее тело сейчас направлено на судебно-медицинскую экспертизу. На месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства инцидента.

Напомним, недавно мы писали об ограблении на одесской трассе. А также о задержании торговца оружием.