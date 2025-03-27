Жінка на Одещині випала з вікна

Тіло жінки. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

У Чорноморську на Одещині 73-річна жінка випала з вікна багатоповерхівки. Від отриманих травм вона загинула на місці, поліцейські розслідують обставини.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці трагедії

В поліції повідомили, що трагедія сталася сьогодні близько 11:00. 73-річна жінка випала з вікна сходового майданчика на восьмому поверсі багатоповерхового будинку, в якому вона мешкала. Її тіло наразі направлено на судово-медичну експертизу. На місці працює слідчо-оперативна група, яка встановлює обставини інциденту.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про пограбування на одеській трасі. А також про затримання торгівця зброєю.