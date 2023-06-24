Трагедия в Березовке: водитель трактора, причастного к смерти ребенка, задержан

Иллюстративный образ трактора. Фото: pixabay

В городе Березовка, что в Одесской области, произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла 14-летняя девочка. Следственно-оперативная группа Главного управления Национальной полиции в Одесской области установила, что водитель сельхозтехники, 38-летний горожанин, сбил ребенка ковшом, шедшего по обочине вне проезжей части дороги.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Подробности ДТП

Водитель во время происшествия был трезв. Однако правоохранительные органы задержали его в рамках процедуры, предусмотренной статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Мужчине было сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть ребенка.

Это преступление квалифицируется как часть 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, за которую предусмотрено наказание от трех до восьми лет лишения свободы, а также лишение права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

ДТП в Одесской области

Напомним, на улице Академика Уильямса полицейские получили уведомление о дорожно-транспортном происшествии. На месте происшествия они нашли автомобиль Volkswagen, врезавшийся в препятствие. Управляла авто 16-летняя девушка, которая имела признаки алкогольного опьянения.

Также мы писали, что в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на улице Победы в городе Белгород-Днестровском, 23-летняя водитель была отправлена на скамью подсудимых. Ее обвиняют в нарушении ПДД, которое привело к серьезному травмированию пешехода.