Трагедія в Березівці: водія трактора, причетного до смерті дитини, затримано

Ілюстративне зображення трактора. Фото: pixabay

У місті Березівка, що на Одещині, сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинула 14-річна дівчинка. Слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції в Одеській області встановила, що водій сільгосптехніки, 38-річний містянин, збив дитину ковшем, коли та йшла по узбіччю поза проїжджою частиною дороги.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Подробиці ДТП

Водій під час події був тверезий. Однак правоохоронні органи затримали його в рамках процедури, передбаченої статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловіку було повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть дитини.

Цей злочин кваліфікується як частина 2 статті 286 Кримінального кодексу України, за яку передбачено покарання від трьох до восьми років позбавлення волі, а також позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

ДТП на Одещині

Нагадаємо, на вулиці Академіка Вільямса поліцейські отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду. На місці події вони знайшли автомобіль Volkswagen, який врізався в перешкоду. Управляла авто 16-річна дівчина, яка мала ознаки алкогольного сп'яніння.

Також ми писали, що унаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася на вулиці Перемоги в місті Білгороді-Дністровському, 23-річна водійка була відправлена на лаву підсудних. Її звинувачують у порушенні правил дорожнього руху, яке призвело до серйозного травмування пішохода.