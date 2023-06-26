Тракториста, повлекшего смерть ребенку в Одесской области, поместили в СИЗО

Наручники. Фото: ГУНП в Одесской области

38-летнего водителя трактора, который нечаянно задел 14-летнюю девочку ковшом, поместили в следственный изолятор. Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Избрание меры пресечения

Суд избрал 38-летнему мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Обстоятельства смертельного инцидента

23 июня житель Березовки, управляя сельхозтехникой по улице Парковой, не заметил и задел ковшом 14-летнюю девочку, которая шла в попутном направлении по обочине за пределами проезжей части дороги. От полученных травм ребенок скончался в больнице.

По результатам проверки, водитель был трезв.

Объявление подозрения

Мужчине сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть потерпевшей. Это преступление квалифицируется частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины и карается лишением свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Напомним, полицейские расследуют обстоятельства смертельного ДТП в Подольском районе. Событие произошло в селе Гвоздавка Вторая Любашевской ОТГ.