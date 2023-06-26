Тракториста, який спричинив смерть дитині на Одещині, помістили в СІЗО

Кайданки. Фото: ГУНП в Одеській області

38-річного водія трактора, який ненавмисно зачепив 14-річну дівчинку ковшем, помістили до слідчого ізолятора. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Обрання запобіжного заходу

Суд обрав 38-річному чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Обставини смертельного інциденту

23 червня житель Березівки, керуючи сільгосптехнікою по вулиці Парковій, не помітив і зачепив ковшом 14-річну дівчинку, яка йшла у попутному напрямку по узбіччю поза межами проїжджої частини дороги. Від отриманих травм дитина померла у лікарні.

За результатами перевірки, водій був тверезим.

Оголошення підозри

Чоловіку повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілої. Цей злочин кваліфікується частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України та карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, поліцейські розслідують обставини смертельної ДТП у Подільському районі. Подія сталася у селі Гвоздавка Друга Любашівської ОТГ.