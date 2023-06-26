Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Тракториста, який спричинив смерть дитині на Одещині, помістили в СІЗО arrow

Тракториста, який спричинив смерть дитині на Одещині, помістили в СІЗО

26 червня 2023 16:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Тракториста, який спричинив смерть дитині на Одещині, помістили в СІЗО
Кайданки. Фото: ГУНП в Одеській області
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

38-річного водія трактора, який ненавмисно зачепив 14-річну дівчинку ковшем, помістили до слідчого ізолятора. Чоловіку загрожує  позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

Читайте також:

Обрання запобіжного заходу

Суд обрав 38-річному чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Обставини смертельного інциденту

23 червня житель Березівки, керуючи сільгосптехнікою по вулиці Парковій, не помітив і зачепив ковшом 14-річну дівчинку, яка йшла у попутному напрямку по узбіччю поза межами проїжджої частини дороги. Від отриманих травм дитина померла у лікарні. 

За результатами перевірки, водій був тверезим.

Оголошення підозри

Чоловіку повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілої. Цей злочин кваліфікується частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України та карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, поліцейські розслідують обставини смертельної ДТП у Подільському районі. Подія сталася у селі Гвоздавка Друга Любашівської ОТГ.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

None

Ядерний вибух: покрокова інструкція, що робити

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз