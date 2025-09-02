Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Трамвай, связывавший два спальных района Одессы, снова курсирует

Трамвай, связывавший два спальных района Одессы, снова курсирует

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 20:10
Трамвайный маршрут №7 Север-Юг возобновили в Одессе
Одесский трамвай на маршруте. Фото: Новини.LIVE

Со 2 сентября в Одессе снова заработал трамвайный маршрут №7 "Север — Юг". Он соединяет отдаленные районы города и считается самым длинным трамвайным маршрутом Украины. Ежедневно им пользуются десятки тысяч пассажиров.

Об этом сообщили в пресс-службеОдесского городского совета.

Новый маршрут

Маршрут №7 "Север — Юг" охватывает путь от улицы 28-й бригады до 11-й станции Люстдорфской дороги. Его длина — 29 километров в одну сторону, со 123 остановками. Ежедневно он перевозит до 70 тысяч одесситов и гостей города.

На линию вышли 13 новых современных многосекционных трамваев, приобретенных в рамках сотрудничества с Европейским инвестиционным банком. Вагоны оборудованы низким полом, кондиционерами и специальными местами для людей с инвалидностью и детскими колясками.

Перед запуском завершили ремонт спуска Блажко, реконструировали узловые участки и трамвайное кольцо, а также обустроили остановки для маломобильных пассажиров. Из-за восстановления маршрута №7 трамвай №3 прекратил курсирование. Общая протяженность маршрута "Север — Юг" в двух направлениях составляет 64 километра, что делает его самым длинным в Украине.

Реклама
Читайте также:

Напомним, мы писали, что в Одессе с 1 сентября изменилась стоимость проезда в общественном транспорте. Также мы писали, что на трассе Одесса-Рени будут проводить масштабные работы.

Одесса транспорт Одесская область Новости Одессы трамвай
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации