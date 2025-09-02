Трамвайный маршрут №7 Север-Юг возобновили в Одессе

Трамвай, связывавший два спальных района Одессы, снова курсирует
Со 2 сентября в Одессе снова заработал трамвайный маршрут №7 "Север — Юг". Он соединяет отдаленные районы города и считается самым длинным трамвайным маршрутом Украины. Ежедневно им пользуются десятки тысяч пассажиров.
Об этом сообщили в пресс-службеОдесского городского совета.
Новый маршрут
Маршрут №7 "Север — Юг" охватывает путь от улицы 28-й бригады до 11-й станции Люстдорфской дороги. Его длина — 29 километров в одну сторону, со 123 остановками. Ежедневно он перевозит до 70 тысяч одесситов и гостей города.
На линию вышли 13 новых современных многосекционных трамваев, приобретенных в рамках сотрудничества с Европейским инвестиционным банком. Вагоны оборудованы низким полом, кондиционерами и специальными местами для людей с инвалидностью и детскими колясками.
Перед запуском завершили ремонт спуска Блажко, реконструировали узловые участки и трамвайное кольцо, а также обустроили остановки для маломобильных пассажиров. Из-за восстановления маршрута №7 трамвай №3 прекратил курсирование. Общая протяженность маршрута "Север — Юг" в двух направлениях составляет 64 километра, что делает его самым длинным в Украине.
