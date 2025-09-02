Трамвайний маршрут №7 Північ-Південь відновили в Одесі

Трамвай, що зв'язував два спальні райони Одеси, знову курсує
З 2 вересня в Одесі знову запрацював трамвайний маршрут №7 "Північ — Південь". Він з’єднує віддалені райони міста та вважається найдовшим трамвайним маршрутом України. Щодня ним користуються десятки тисяч пасажирів.
Про це повідомили в пресслужбі Одеської міської ради.
Новий маршрут
Маршрут №7 "Північ — Південь" охоплює шлях від вулиці 28-ї бригади до 11-ї станції Люстдорфської дороги. Його довжина — 29 кілометрів в один бік, із 123 зупинками. Щодня він перевозить до 70 тисяч одеситів та гостей міста.
На лінію вийшли 13 нових сучасних багатосекційних трамваїв, придбаних у межах співпраці з Європейським інвестиційним банком. Вагони обладнані низькою підлогою, кондиціонерами та спеціальними місцями для людей з інвалідністю і дитячими візками.
Перед запуском завершили ремонт узвозу Блажка, реконструювали вузлові ділянки та трамвайне кільце, а також облаштували зупинки для маломобільних пасажирів. Через відновлення маршруту №7 трамвай №3 припинив курсування. Загальна протяжність маршруту "Північ — Південь" у двох напрямках становить 64 кілометри, що робить його найдовшим в Україні.
