Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Трамвай, що зв'язував два спальні райони Одеси, знову курсує

Трамвай, що зв'язував два спальні райони Одеси, знову курсує

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 20:10
Трамвайний маршрут №7 Північ-Південь відновили в Одесі
Одеський трамвай на маршруті. Фото: Новини.LIVE

З 2 вересня в Одесі знову запрацював трамвайний маршрут №7 "Північ — Південь". Він з’єднує віддалені райони міста та вважається найдовшим трамвайним маршрутом України. Щодня ним користуються десятки тисяч пасажирів.

Про це повідомили в пресслужбі Одеської міської ради.

Новий маршрут

Маршрут №7 "Північ — Південь" охоплює шлях від вулиці 28-ї бригади до 11-ї станції Люстдорфської дороги. Його довжина — 29 кілометрів в один бік, із 123 зупинками. Щодня він перевозить до 70 тисяч одеситів та гостей міста.

На лінію вийшли 13 нових сучасних багатосекційних трамваїв, придбаних у межах співпраці з Європейським інвестиційним банком. Вагони обладнані низькою підлогою, кондиціонерами та спеціальними місцями для людей з інвалідністю і дитячими візками.

Перед запуском завершили ремонт узвозу Блажка, реконструювали вузлові ділянки та трамвайне кільце, а також облаштували зупинки для маломобільних пасажирів. Через відновлення маршруту №7 трамвай №3 припинив курсування. Загальна протяжність маршруту "Північ — Південь" у двох напрямках становить 64 кілометри, що робить його найдовшим в Україні.

Реклама
Читайте також:

Нагадаємо, ми писали, що в Одесі з 1 вересня змінилась вартість проїзду у громадському транспорті. Також ми писали, що на трасі Одеса-Рені проводитимуть масштабні роботи.

Одеса транспорт Одеська область Новини Одеси трамвай
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації