Транзит по объездной дороге Одессы теперь разрешен круглосуточно

Автомобили в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

В Одесской области принято решение изменить ограничения комендантского часа для транзитного движения транспорта. Отныне он не будет действовать для всех видов транспорта. Речь идет об участке от Киевской трассы через объездную дорогу Одессы в направлении пунктов пропуска на границе с Молдовой и Румынией.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает Новини.LIVE.

В Одесской области упростили транзит к границе

Одесская ОВА сняла ограничения комендантского часа для транзитного движения транспорта в обоих направлениях по дорогам государственного значения от Киевской трассы по объездной дороге Одессы в сторону пунктов международного пропуска:

"Паланка";

"Старокозаче";

"Орловка";

"Рени".

Транзит к границе. Фото: t.me/odeskaODA

"Прежде всего, это важное решение для людей, которые пересекают границу с Молдовой и Румынией в обоих направлениях. Они смогут быстрее добираться до пунктов пропуска и меньше времени проводить в дороге", — добавил Кипер.

Пост Кипера. Фото: скриншот

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