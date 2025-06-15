Пробки на трассе Одесса-Рени: где водителям придется задержаться

Трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот

Вечером 15 июня главная трасса из Одессы в Молдову и Румынию оказалась в транспортном коллапсе. Самые большие пробки на подъезде к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное". На юге области ситуация спокойнее, но задержки также возможны.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

По направлению к Молдове очереди начинаются уже на въезде в село Маяки, а также перед мостом, ведущим к пункту "Паланка — Маяки — Удобное". В пробках стоят не только перед самой таможней, но и на транзитном участке по территории Молдовы. Поездка в Паланку может затянуться на несколько часов.

Пробки до Паланки. Фото: скриншот

Пробки на юге Одесской области

На южных отрезках трассы М-15 в пределах Сараты, Зари, Татарбунаров, Кирничок и Сафьян зафиксировано скопление транспорта. Однако эти пробки пока не критичны и не оказывают значительного влияния на скорость движения. Перед паромным пунктом пропуска в Орловке очередей нет. То же самое касается КПП "Рени".

Дорога к КПП "Рени - Джюрджюлешть". Фото: скриншот

Напомним, выезд в Бессарабию через транзитный участок Молдовы, проходящий селом Паланка, сейчас невозможно проехать без специального разрешения. Также мы сообщали, какие документы сейчас обязательны для проезда в Молдову.