Затори на трасі Одеса-Рені: де водіям прийдеться затриматися

Трасу Одеса-Рені скували затори та черги — де найгірша ситуація
Увечері 15 червня головна траса з Одеси до Молдови й Румунії опинилась у транспортному колапсі. Найбільші затори на під’їзді до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне". На півдні області ситуація спокійніша, але затримки також можливі.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори до Молдови
У напрямку до Молдови черги починаються вже на в’їзді в село Маяки, а також перед мостом, що веде до пункту "Паланка — Маяки — Удобне". У заторах стоять не лише перед самою митницею, а й на транзитній ділянці територією Молдови. Поїздка до Паланки може затягнутись на декілька годин.
Затори на півдні Одещини
На південних відрізках траси М-15 у межах Сарати, Зорі, Татарбунарів, Кирничок і Саф’ян зафіксоване скупчення транспорту. Однак ці затори наразі не критичні та не мають значного впливу на швидкість руху. Перед поромним пунктом пропуску в Орлівці черг немає. Те ж саме стосується КПП "Рені".
Нагадаємо, виїзд до Бессарабії через транзитну ділянку Молдови, що проходить селом Паланка, наразі неможливо проїхати без спеціального дозволу. Також ми повідомляли, які документи зараз обов'язкові для проїзду в Молдову.
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