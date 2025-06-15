Затори на трасі Одеса-Рені: де водіям прийдеться затриматися

Траса Одеса-Рені. Фото: скриншот

Увечері 15 червня головна траса з Одеси до Молдови й Румунії опинилась у транспортному колапсі. Найбільші затори на під’їзді до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне". На півдні області ситуація спокійніша, але затримки також можливі.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Реклама

Читайте також:

Затори до Молдови

У напрямку до Молдови черги починаються вже на в’їзді в село Маяки, а також перед мостом, що веде до пункту "Паланка — Маяки — Удобне". У заторах стоять не лише перед самою митницею, а й на транзитній ділянці територією Молдови. Поїздка до Паланки може затягнутись на декілька годин.

Затори до Паланки. Фото: скриншот

Затори на півдні Одещини

На південних відрізках траси М-15 у межах Сарати, Зорі, Татарбунарів, Кирничок і Саф’ян зафіксоване скупчення транспорту. Однак ці затори наразі не критичні та не мають значного впливу на швидкість руху. Перед поромним пунктом пропуску в Орлівці черг немає. Те ж саме стосується КПП "Рені".

Дорога до КПП "Рені — Джюрджюлешть". Фото: скриншот

Нагадаємо, виїзд до Бессарабії через транзитну ділянку Молдови, що проходить селом Паланка, наразі неможливо проїхати без спеціального дозволу. Також ми повідомляли, які документи зараз обов'язкові для проїзду в Молдову.