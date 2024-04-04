Три года тюрьмы за уклонение от призыва — в Одессе осудили мужчину

Не стоит игнорировать повестки. Фото: ukrainianwall.com

Военнообязанный житель Одессы был пригоден для прохождения службы в рядах ВСУ, однако служить не хотел. Суд признал одессита виновным в уклонении от призыва и приговорил к заключению.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

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Подробности дела

46-летний одессит прошел ВЛК и был признан годным к военной службе. Однако служить он не хотел и поэтому без уважительных причин не явился в ТЦК и СП. Своим игнорированием военного призыва он нарушил закон Украины.

Приговор суда

Киевский районный суд Одессы признал виновным 46-летнего мужчину в уклонении от призыва военной службы во время мобилизации. Уклониста приговорили к трем годам лишения свободы.



Напомним, чтопарламент Украины готовится к обнародованию нового закона, предусматривающего административную ответственность за неявку в военкомат по повестке. Пока документ пока не опубликован, но известно, что за это нарушение уголовных санкций не предусмотрено.

Ранее мы писали, что в Одесской области пограничники предупредили бегство пятерых мужчин в так называемое Приднестровье. Каждый из них заплатил по 80 тысяч гривен, чтобы сбежать из Украины, однако план провалился.

Добавим, что в Одесской области пограничники разоблачили двух мужчин призывного возраста, которые хотели незаконно добраться до Молдовы. Уклонисты пытались двигаться незаметно и прятались в траве, но все равно их заметили с помощью дрона.