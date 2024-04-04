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Три роки в'язниці за ухилення від призову — в Одесі засудили чоловіка

4 квітня 2024 14:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Три роки в'язниці за ухилення від призову — в Одесі засудили чоловіка
Не варто ігнорувати повістки. Фото: ukrainianwall.com
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Військовозобов'язаний житель Одеси був придатним для проходження служби у лавах ЗСУ, проте служити не хотів. Суд визнав одесита винним в ухиленні від призову та засудив до ув'язнення. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

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Подробиці справи

46-річний одесит пройшов ВЛК та був визнаний придатним до військової служби. Проте служити він не хотів і тому без поважних причин не з'явився до ТЦК та СП.  Своїм ігноруванням військового призову він порушив закон України.

Вирок суду

Київський районний суд Одеси визнав винним 46-річного чоловіка в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Ухилянта засуджено до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що парламент України готується до оприлюднення нового закону, який передбачає адміністративну відповідальність за неявку у військкомат за повісткою. Наразі документ поки не опублікований, але відомо, що за це порушення кримінальних санкцій не передбачено.

Раніше ми писали, що в Одеській області прикордонники попередили втечу п'ятьох чоловіків до так званого Придністров'я. Кожен з них заплатив по 80 тисяч гривень, аби втекти з України, проте план провалився.

Додамо, що на Одещині прикордонники викрили двох чоловіків призовного віку, які хотіли незаконно дістатися Молдови. Ухилянти намагались рухатись непомітно та ховались у траві, але все одно їх помітили за допомогою дрону.

Одеса
суд
прокуратура
військовий призов
Новини Одеси
мобілізація
повістки
ухилянти

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