В Одессе забирали людей в рабство под видом лечения

Полиция на месте содержания. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

В Одессе функционировал псевдоребилитационный центр без разрешений и медицинского персонала, работники которого забирали людей в рабство и выкачивали деньги у родственников потерпевших. Однако их задержали правоохранители, подозреваемым грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

Организатором схемы оказался житель Харькова. Дельцы, не имея никакого отношения к медицине, под прикрытием общественной организации развернули схему финансового мошенничества, обещая людям лечение от алкоголизма и наркомании. Подозреваемые набирали пациентов, которых подыскивали прямо на улице или по рекомендациям, уверяя их родственников, что помогут больным преодолеть зависимость.

Пострадавших, среди которых были несовершеннолетние, удерживали в закрытом помещении без медицинской помощи и связи с внешним миром, под психологическим и физическим давлением. Чтобы принудить к повиновению, их запугивали, лишали сна и обливали водой.

"Курс реабилитации" сводился к тотальному контролю: принудительный труд, ограничение сна, написание религиозных текстов, наказание за нарушение внутренних правил — в том числе коллективная ответственность.

Введенные в заблуждение родственники передавали значительные суммы, надеясь на спасение близких и не подозревая, что из них просто "выкачивают" деньги. Средства, полученные от преступной деятельности, распределялись между членами группировки, часть использовалась для обеспечения функционирования учреждения.

Вещественные доказательства. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Обыск на месте событий. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

В ходе проведения спецоперации полицейские освободили 10 пострадавших, из них четверо — несовершеннолетние. Некоторые удерживались злоумышленниками более шести месяцев. Полицейские задержали пятерых участников преступной группировки, среди которых организатор и лица, ответственные за охрану и силовое давление.

Какое наказание грозит

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы и похищение человека, совершенные организованной группой из корыстных побуждений в течение длительного времени). Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о том, как жителей Одесской области забрали в рабство. А также о жестоком убийстве во время застолья.