Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Тримали в рабстві — в Одесі накрили реабілітаційний центр

Тримали в рабстві — в Одесі накрили реабілітаційний центр

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 12:05
В Одесі забирали людей у рабство під виглядом лікування
Поліція на місці утримання. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

В Одесі функціонував псевдоребілітаційний центр без дозволів та медичного персоналу, працівники якого забирали людей у рабство та викачували гроші у родичів потерпілих. Однак їх затримали правоохоронці, підозрюваним загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Реклама
Читайте також:

Подробиці справи

Організатором схеми виявився мешканець Харкова. Ділки, не маючи жодного стосунку до медицини, під прикриттям громадської організації розгорнули схему фінансового шахрайства, обіцяючи людям лікування від алкоголізму та наркоманії. Підозрювані набирали пацієнтів, яких підшукували просто на вулиці або за рекомендаціями, запевняючи їхніх родичів, що допоможуть хворим подолати залежність. Потерпілих, серед яких були неповнолітні, утримували в зачиненому приміщенні, без медичної допомоги та зв’язку із зовнішнім світом, під психологічним і фізичним тиском. Аби змусити до покори, їх залякували, позбавляли сну, обливали водою.

"Курс реабілітації" зводився до тотального контролю: примусова праця, обмеження сну, написання релігійних текстів, покарання за порушення внутрішніх правил – у тому числі колективна відповідальність. 

Введені в оману родичі передавали значні суми, сподіваючись на порятунок близьких і не підозрюючи, що з них просто "викачують" гроші. Кошти, отримані від злочинної діяльності, розподілялись між членами угруповання, частина використовувалась для забезпечення функціонування установи.

5570524085
Речові докази. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області
5570524130
Обшук на місці подій. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Під час проведення спецоперації поліцейські звільнили 10 потерпілих, з них четверо — неповнолітні. Декого утримували зловмисники понад шість місяців. Поліцейські затримали п’ятьох учасників злочинного угруповання, серед яких організатор та особи, відповідальні за охорону й силовий тиск.

Яке покарання загрожує

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі та викрадення людини, вчинені організованою групою з корисливих мотивів протягом тривалого часу). Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як мешканців Одещини забрали у рабство. А також про жорстоке вбивство під час застілля.

Одеса Новини Одеси підозра Нацполіція затримання
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації