В Одесі забирали людей у рабство під виглядом лікування

Поліція на місці утримання. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

В Одесі функціонував псевдоребілітаційний центр без дозволів та медичного персоналу, працівники якого забирали людей у рабство та викачували гроші у родичів потерпілих. Однак їх затримали правоохоронці, підозрюваним загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

Організатором схеми виявився мешканець Харкова. Ділки, не маючи жодного стосунку до медицини, під прикриттям громадської організації розгорнули схему фінансового шахрайства, обіцяючи людям лікування від алкоголізму та наркоманії. Підозрювані набирали пацієнтів, яких підшукували просто на вулиці або за рекомендаціями, запевняючи їхніх родичів, що допоможуть хворим подолати залежність. Потерпілих, серед яких були неповнолітні, утримували в зачиненому приміщенні, без медичної допомоги та зв’язку із зовнішнім світом, під психологічним і фізичним тиском. Аби змусити до покори, їх залякували, позбавляли сну, обливали водою.

"Курс реабілітації" зводився до тотального контролю: примусова праця, обмеження сну, написання релігійних текстів, покарання за порушення внутрішніх правил – у тому числі колективна відповідальність.

Введені в оману родичі передавали значні суми, сподіваючись на порятунок близьких і не підозрюючи, що з них просто "викачують" гроші. Кошти, отримані від злочинної діяльності, розподілялись між членами угруповання, частина використовувалась для забезпечення функціонування установи.

Речові докази. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Обшук на місці подій. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Під час проведення спецоперації поліцейські звільнили 10 потерпілих, з них четверо — неповнолітні. Декого утримували зловмисники понад шість місяців. Поліцейські затримали п’ятьох учасників злочинного угруповання, серед яких організатор та особи, відповідальні за охорону й силовий тиск.

Яке покарання загрожує

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі та викрадення людини, вчинені організованою групою з корисливих мотивів протягом тривалого часу). Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як мешканців Одещини забрали у рабство. А також про жорстоке вбивство під час застілля.