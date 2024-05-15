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Трое пострадавших в результате сегодняшней атаки на Николаев, — ОВА

15 мая 2024 13:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Трое пострадавших в результате сегодняшней атаки на Николаев, — ОВА
В Николаеве есть пострадавшие в результате сегодняшней атаки. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Российские войска сегодня, 15 мая, снова атаковали южные регионы Украины, в частности Николаевщину. В результате обстрелов пострадали три человека.

Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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Состояние пострадавших

Виталий Ким отметил, что три человека сейчас находятся в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Пострадавшие в результате атаки на Николаев
Сообщение Виталия Кима. Фото: скриншот

Атака на Николаев 15 мая

Сегодня около 11:00 в Николаеве прогремели взрывы. В Воздушных Силах отметили, что оккупанты запустили с юга баллистику в направление региона. Позже Виталий Ким сообщил, что в городе произошло два попадания.

Угроза от ПС
Сообщение ВС об угрозе. Фото: скриншот
В Николаеве произошли попадания
Сообщение Виталия Кима о попадании в городе. Фото: скриншот

Вражеские обстрелы юга Украины

Ранее мы писали, что по южным регионам Украины враг вновь запускает волны ударных дронов в ночь на 10 мая, целяя в объекты критической инфраструктуры. Однако силы противовоздушной обороны прицельно отработали по враждебным БПЛА — 100% из них были сбиты.

Также мы сообщали, что неделю назад в Одессе раздавались взрывы. Мониторинговые каналы сообщали о ракете, которая была выпущена в направлении Черноморска Одесской области. Позже оккупанты выпустили еще одну воздушную цель, которая потеряла боевую способность над акваторией Черного моря.

Одесса
российские войска
Николаев
Николаевская область
Виталий Ким
Новости Одессы
атака
ранение
ракетный удар

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