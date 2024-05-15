Трое пострадавших в результате сегодняшней атаки на Николаев, — ОВА
Российские войска сегодня, 15 мая, снова атаковали южные регионы Украины, в частности Николаевщину. В результате обстрелов пострадали три человека.
Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Состояние пострадавших
Виталий Ким отметил, что три человека сейчас находятся в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.
Атака на Николаев 15 мая
Сегодня около 11:00 в Николаеве прогремели взрывы. В Воздушных Силах отметили, что оккупанты запустили с юга баллистику в направление региона. Позже Виталий Ким сообщил, что в городе произошло два попадания.
Вражеские обстрелы юга Украины
Ранее мы писали, что по южным регионам Украины враг вновь запускает волны ударных дронов в ночь на 10 мая, целяя в объекты критической инфраструктуры. Однако силы противовоздушной обороны прицельно отработали по враждебным БПЛА — 100% из них были сбиты.
Также мы сообщали, что неделю назад в Одессе раздавались взрывы. Мониторинговые каналы сообщали о ракете, которая была выпущена в направлении Черноморска Одесской области. Позже оккупанты выпустили еще одну воздушную цель, которая потеряла боевую способность над акваторией Черного моря.
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