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Троє постраждалих внаслідок сьогоднішньої атаки на Миколаїв, — ОВА

15 травня 2024 13:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Троє постраждалих внаслідок сьогоднішньої атаки на Миколаїв, — ОВА
У Миколаєві є постраждалі внаслідок сьогоднішньої атаки. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Російські війська сьогодні, 15 травня, знову атакували південні регіони України, зокрема Миколаївщину.  В результаті обстрілів постраждало троє людей.

Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім

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Стан постраждалих

Віталій Кім зазначив, що троє людей наразі знаходяться у стані середньої тяжкості. Лікарі надають їм усю необхідну допомогу. 

Постраждалі внаслідок атаки на Миколаїв
Допис Віталія Кіма. Фото: скриншот

Атака на Миколаїв 15 травня 

Сьогодні близько 11:00 у Миколаєві пролунали вибухи. У Повітряних Силах зазначили, що окупанти запустили з півдня балістику у напрямок регіону. Пізніше Віталій Кім повідомив, що у місті сталося два влучання. 

Загроза від ПС
Допис ПС про загрозу. Фото: скриншот
У Миколаєві сталися влучання
Допис Віталія Кіма про влучання у місті. Фото: скриншот

Ворожі обстріли півдня України

Раніше ми писали, що по південних регіонах України ворог знов запусках хвилі ударних дронів у ніч проти 10 травня, ціливши в об'єкти критичної інфраструктури. Проте сили протиповітряної оборони прицільно відпрацювали по ворожих БпЛА — 100% з них  було збито. 

Також ми повідомляли, що тиждень тому в Одесі лунали вибухи. Моніторингові канали повідомляли про ракету, яка була випущена у напрямку Чорноморська, що на Одещині. Пізніше окупанти випустили ще одну повітряну ціль, яка втратила бойову спроможність над акваторією Чорного моря.

Одеса
російські війська
Миколаїв
Миколаївська область
Віталій Кім
Новини Одеси
атака
поранення
ракетний удар

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