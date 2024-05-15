Троє постраждалих внаслідок сьогоднішньої атаки на Миколаїв, — ОВА
Російські війська сьогодні, 15 травня, знову атакували південні регіони України, зокрема Миколаївщину. В результаті обстрілів постраждало троє людей.
Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Стан постраждалих
Віталій Кім зазначив, що троє людей наразі знаходяться у стані середньої тяжкості. Лікарі надають їм усю необхідну допомогу.
Атака на Миколаїв 15 травня
Сьогодні близько 11:00 у Миколаєві пролунали вибухи. У Повітряних Силах зазначили, що окупанти запустили з півдня балістику у напрямок регіону. Пізніше Віталій Кім повідомив, що у місті сталося два влучання.
Ворожі обстріли півдня України
Раніше ми писали, що по південних регіонах України ворог знов запусках хвилі ударних дронів у ніч проти 10 травня, ціливши в об'єкти критичної інфраструктури. Проте сили протиповітряної оборони прицільно відпрацювали по ворожих БпЛА — 100% з них було збито.
Також ми повідомляли, що тиждень тому в Одесі лунали вибухи. Моніторингові канали повідомляли про ракету, яка була випущена у напрямку Чорноморська, що на Одещині. Пізніше окупанти випустили ще одну повітряну ціль, яка втратила бойову спроможність над акваторією Чорного моря.
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