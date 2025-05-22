Троллейбус № 3 в Одессе приостановлен - причины и когда возобновят движение

Троллейбус № 3. Фото иллюстративное: odessa.comments

В Одессе временно приостановлено движение троллейбусного маршрута №3. Это связано с аварийными ремонтными работами, которые проводит ООО "Одессагаз".

Об этом сообщает одесская мэрия.

Реклама

Читайте также:

Троллейбус приостановлен

"Одессагаз" проводит ремонт газопровода на перекрестке ул. Столбовой и ул. Боженко, где пролегает маршрут троллейбуса №3. Запустить движение обещают после завершения всех восстановительных мероприятий.

Обновление: троллейбусы №3 только что снова вышли на маршрут.

Сообщение мэрии. Фото: скриншот

Маршрут 3-го троллейбуса

Троллейбус №3 курсирует со станции Застава І до парка им. Тараса Шевченко с интервалом движения 9 минут. Работает с 06:08 утра до 22:32 вечера. Этот маршрут пользуется большим спросом у одесситов. Цена проезда — 15 гривен.

Напомним, недавно мы писали о пробках на дорогах Одесской области. А также о том, какие городские трамваи изменили свои маршруты.