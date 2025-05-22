Троллейбус № 3 в Одессе приостановлен - причины и когда возобновят движение

Троллейбуса № 3 в Одессе можно не ждать — движение приостановлено
В Одессе временно приостановлено движение троллейбусного маршрута №3. Это связано с аварийными ремонтными работами, которые проводит ООО "Одессагаз".
Об этом сообщает одесская мэрия.
Троллейбус приостановлен
"Одессагаз" проводит ремонт газопровода на перекрестке ул. Столбовой и ул. Боженко, где пролегает маршрут троллейбуса №3. Запустить движение обещают после завершения всех восстановительных мероприятий.
Обновление: троллейбусы №3 только что снова вышли на маршрут.
Маршрут 3-го троллейбуса
Троллейбус №3 курсирует со станции Застава І до парка им. Тараса Шевченко с интервалом движения 9 минут. Работает с 06:08 утра до 22:32 вечера. Этот маршрут пользуется большим спросом у одесситов. Цена проезда — 15 гривен.
Напомним, недавно мы писали о пробках на дорогах Одесской области. А также о том, какие городские трамваи изменили свои маршруты.
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