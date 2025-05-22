Тролейбус № 3 в Одесі призупинено - причини та коли відновлять рух

Тролейбус № 3. Фото ілюстративне: odessa.comments

В Одесі тимчасово призупинено рух тролейбусного маршруту №3. Це пов'язано із аварійними ремонтними роботами, які проводить ТОВ "Одесагаз".

Про це повідомляє одеська мерія.

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Тролейбус призупинено

"Одесагаз" проводить ремонт газопроводу на перехресті вул. Стовпової та вул. Боженка, де пролягає маршрут тролейбуса №3. Запустити рух обіцяють після завершення усіх відновлювальних заходів.

Оновлення: тролейбуси №3 щойно знову вийшли на маршрут.

Повідомлення мерії. Фото: скриншот

Маршрут 3-го тролейбусу

Троллейбус №3 курсує зі станції Застава І до парку ім. Тараса Шевченка з інтервалом руху 9 хвилин. Працює з 06:08 ранку до 22:32 вечора. Цей маршрут користується великим попитом в одеситів. Ціна проїзду — 15 гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про затори на дорогах Одещини. А також про те, які міські трамваї змінили свої маршрути.