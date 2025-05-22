Тролейбус № 3 в Одесі призупинено - причини та коли відновлять рух

Тролейбуса № 3 в Одесі можна не чекати — рух призупинено
В Одесі тимчасово призупинено рух тролейбусного маршруту №3. Це пов'язано із аварійними ремонтними роботами, які проводить ТОВ "Одесагаз".
Про це повідомляє одеська мерія.
Тролейбус призупинено
"Одесагаз" проводить ремонт газопроводу на перехресті вул. Стовпової та вул. Боженка, де пролягає маршрут тролейбуса №3. Запустити рух обіцяють після завершення усіх відновлювальних заходів.
Оновлення: тролейбуси №3 щойно знову вийшли на маршрут.
Маршрут 3-го тролейбусу
Троллейбус №3 курсує зі станції Застава І до парку ім. Тараса Шевченка з інтервалом руху 9 хвилин. Працює з 06:08 ранку до 22:32 вечора. Цей маршрут користується великим попитом в одеситів. Ціна проїзду — 15 гривень.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про затори на дорогах Одещини. А також про те, які міські трамваї змінили свої маршрути.
Читайте Новини.LIVE!