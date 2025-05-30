Житель Одесской области продал тротиловые шашки и попал в полицию

Полицейские с подозреваемым. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Житель Одесской области продал знакомому тротиловые шашки, однако сразу после сделки его задержали правоохранители. На дельца открыто дело, ему грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, житель одного из сел Сергеевской громады продал знакомому три тротиловые шашки общим весом 1200 граммов. За них мужчина получил 5000 гривен. Однако сразу после реализации товара предприниматель был задержан полицейскими. В качестве вещественных доказательств правоохранители изъяли у него деньги, приобретенные незаконным путем и телефон с информацией, представляющей интерес для расследования. Взрывчатые вещества были направлены на экспертизу.

Изъятые шашки. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (хранение, ношение и сбыт взрывчатых веществ). Ему грозит до семи лет лишения свободы. Суд избрал дельцу меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 242 тыс. 240 грн. Однако он им не воспользовался.

Напомним, недавно мы писали о военном, который случайно привез с собой гранаты и патроны. А также о 4 годах заключения за продажу боеприпасов.