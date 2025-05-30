Мешканець Одещини продав тротилові шашки та потрапив до поліції

Поліцейські з підозрюваним. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Мешканець Одещини продав знайомому тротилові шашки, однак одразу після угоди його затримали правоохоронці. На ділка відкрито справу, йому загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, мешканець одного з сіл Сергіївської громади продав знайомому три тротилові шашки загальною вагою 1200 грамів. За них чоловік отримав 5000 гривень. Однак одразу після реалізації товару підприємція затримали поліцейські. В якості речових доказів правоохоронці вилучили в нього гроші, набуті незаконним шляхом та телефон з інформацією, що становить інтерес для розслідування. Вибухові речовини були скеровані на експертизу.

Вилучені шашки. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (зберігання, носіння та збут вибухових речовин). Йому загрожує до семи років позбавлення волі. Суд обрав ділку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 242 тис. 240 грн. Однак він ним не скористався.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який випадково привіз із собою гранати та набої. А також про 4 роки ув'язнення за продаж боєприпасів.