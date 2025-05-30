Мешканець Одещини продав тротилові шашки та потрапив до поліції

Тротилові шашки за 5 тыс. — небезпечний бізнес мешканця Одещини
Мешканець Одещини продав знайомому тротилові шашки, однак одразу після угоди його затримали правоохоронці. На ділка відкрито справу, йому загрожує позбавлення волі.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.
Подробиці справи
За даними слідства, мешканець одного з сіл Сергіївської громади продав знайомому три тротилові шашки загальною вагою 1200 грамів. За них чоловік отримав 5000 гривень. Однак одразу після реалізації товару підприємція затримали поліцейські. В якості речових доказів правоохоронці вилучили в нього гроші, набуті незаконним шляхом та телефон з інформацією, що становить інтерес для розслідування. Вибухові речовини були скеровані на експертизу.
Яке покарання загрожує
Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (зберігання, носіння та збут вибухових речовин). Йому загрожує до семи років позбавлення волі. Суд обрав ділку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 242 тис. 240 грн. Однак він ним не скористався.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який випадково привіз із собою гранати та набої. А також про 4 роки ув'язнення за продаж боєприпасів.
Читайте Новини.LIVE!