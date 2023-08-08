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"Это армия без чести": Труханов прокомментировал обстрелы Одессы

8 августа 2023 16:43
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Это армия без чести": Труханов прокомментировал обстрелы Одессы
Обстрелы Одессы 23 июля. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

После последних ракетных атак россиян, Одесса уже начала приходить в себя, в городе восстанавливают разрушенные дома и объекты инфраструктуры. Сегодня Геннадий Труханов рассказал журналисту из Swiss Radio о реакции города на ситуацию и помощь, оказываемую международным сообществом.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Геннадий Труханов. Фото: Одесский городской совет
Геннадий Труханов. Фото: Одесский городской совет

"Они обстреливают жилые дома, школы, больницы по всей стране. В Одессе они разрушают памятники архитектуры и религиозные постройки. Это армия без чести и совести", — сказал Труханов.

Обстрелы Одесчины

Напомним, в ночь на 23 июля Одесса подверглась очередному обстрелу со стороны российских войск. Погиб один человек, немало раненых. Пострадал Спасо-Преображенский кафедральный собор и многие дома в центре города.

Разрушительный собор в Одессе. Фото: Новости.
Разрушительный собор в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Город подавлен, поврежден, но сдаваться не собирается. Тем более что с Одессой вся Украина. Отечественные железнодорожники решили своеобразно поддержать одесситов. Подробности в материале.

Женщина стоя на фоне разрушенной улицы. Фото: Новости.
Женщина стоя на фоне разрушенной улицы. Фото: Новини.LIVE

Также ночью 21 июля вражеская атака по Одесской области привела к разрушениям сельскохозяйственного предприятия. Правоохранители возбудили уголовное дело относительно нарушений законов и обычаев войны.

В результате ночных обстрелов 20 июля пострадала не только портовая инфраструктура, админздание, школа, лицей и детский сад. Повреждения получила и здание генерального консульства Китайской Народной Республики.

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