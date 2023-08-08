"Це армія без честі": Труханов прокоментував обстріли Одеси

Обстріл Одеси 23 липня. Фото: Новини.LIVE

Після останніх ракетних атак росіян, Одеса вже почала оговтуватись, в місті відновлюють зруйновані будинки та об'єкти інфраструктури. Сьогодні Геннадій Труханов розповів журналісту з Swiss Radio про реакцію міста на ситуацію та допомогу, яку надає міжнародна спільнота.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Геннадій Труханов. Фото: Одеська міська рада

"Вони обстрілюють житлові будинки, школи, лікарні по всій країні. В Одесі вони руйнують памʼятки архітектури та релігійні споруди. Це армія без честі й совісті", — сказав Труханов.

Обстріли Одещини

Нагадаємо, у ніч на 23 липня Одеса зазнала чергового обстрілу з боку російських військ. Загинула одна людина, чимало поранених. Постраждав Спасо-Преображенський кафедральний собор та багато будинків у центрі міста.

Зруйновний собор в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Місто пригнічене, пошкоджене, але здаватися не збирається. Тим більше, що з Одесою вся Україна. Вітчизняні залізничники вирішили своєрідно підтримати одеситів. Деталі в матеріалі.

Жінка стоїнь на фоні зруйнованої вулиці. Фото: Новини.LIVE

Також вночі 21 липня ворожа атака по Одеській області призвела до руйнувань сільськогосподарського підприємства. Правоохоронці відкрили кримінальну справу, щодо порушень законів та звичаїв війни.

Внаслідок нічного обстрілу 20 липня постраждала не тільки портова інфраструктура, адмінбудівля, школа, ліцей та дитячий садок. Пошкоджень зазнала й будівля генерального консульства Китайської Народної Республіки.