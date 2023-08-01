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Відбудова після обстрілів: Одеса підписала меморандум з благодійним фондом

1 серпня 2023 16:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Відбудова після обстрілів: Одеса підписала меморандум з благодійним фондом
Наслідки обстрілу Одеси. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі відбулася зустріч заступників міського голови з головою Благодійного фонду "Леруа Мерлен Солідарність" Матьйо Арденом. На ній обговорили питання відновлення будинків, які постраждали внаслідок ракетних атак на місто.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Під час діалогу сторони обговорили можливість співпраці з метою відновлення пошкоджених будинків та надання допомоги постраждалим. Для досягнення більшої ефективності в роботі було прийняте рішення про підписання Меморандуму між Благодійним фондом "Леруа Мерлен Солідарність" та Одеською міською радою.

Крім того, під час зустрічі учасники оглянули декілька пошкоджених об'єктів, щоб оцінити масштаб зрушень та визначити пріоритетні завдання для відновлення

Зустріч заступників міського голови з головою Благодійного фонду "Леруа Мерлен Солідарність". Фото: Одеська міська рада
Зустріч заступників міського голови з головою Благодійного фонду "Леруа Мерлен Солідарність". Фото: Одеська міська рада

"Об'єднання зусиль та спільні дії — ось ключ до відновлення країни! Наша мета — зробити Одесу кращою, забезпечити комфорт та добробут для її мешканців", — прокоментував підсумки зустрічі пан Матьйо Арден.

Обстріли Одещини

У результаті атаки 24 липня дронами на портову інфраструктуру Одеської області семеро людей постраждали. Медики надали допомогу двом постраждалим прямо на місці "прильоту", а п'ятьох осіб госпіталізували до лікарень.

Нагадаємо, у ніч на 23 липня Одеса зазнала чергового обстрілу з боку російських військ. Загинула одна людина, чимало поранених. Постраждав Спасо-Преображенський кафедральний собор та багато будинків у центрі міста. Місто пригнічене, пошкоджене, але здаватися не збирається. Тим більше, що з Одесою вся Україна. Вітчизняні залізничники вирішили своєрідно підтримати одеситів. Деталі в матеріалі. 

Також вночі 21 липня ворожа атака по Одеській області призвела до руйнувань сільськогосподарського підприємства. Правоохоронці відкрили кримінальну справу, щодо порушень законів та звичаїв війни.

Внаслідок нічного обстрілу 20 липня постраждала не тільки портова інфраструктура, адмінбудівля, школа, ліцей та дитячий садок. Пошкоджень зазнала й будівля генерального консульства Китайської Народної Республіки.

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