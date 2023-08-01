Восстановление после обстрелов: Одесса подписала меморандум с благотворительным фондом

Последствия обстрелов Одессы. Фото: Новини.LIVE

В Одессе состоялась встреча заместителей городского головы с главой Благотворительного фонда "Леруа Мерлен Солидарность" Матьо Арденом. На ней обсудили вопросы восстановления домов, пострадавших в результате ракетных атак на город.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Меморандум о сотрудничестве в восстановлении домов

В ходе диалога стороны обсудили возможность сотрудничества с целью восстановления поврежденных домов и оказания помощи пострадавшим. Для достижения большей эффективности в работе было принято решение о подписании Меморандума между Благотворительным фондом "Леруа Мерлен Солидарность" и Одесским городским советом.

Кроме того, участники осмотрели несколько поврежденных объектов, чтобы оценить масштаб сдвигов и определить приоритетные задачи для восстановления

Встреча заместителей городского головы с главой Благотворительного фонда "Леруа Мерлен Солидарность". Фото: Одесский городской совет

"Объединение усилий и совместные действия — вот ключ к восстановлению страны! Наша цель — сделать Одессу лучше, обеспечить комфорт и благосостояние ее жителей", — прокомментировал итоги встречи господин Матьо Арден.

Обстрелы Одесчины

В результате атаки 24 июля дронами на портовую инфраструктуру Одесской области семь человек пострадали. Медики оказали помощь двум пострадавшим прямо на месте "прилета", а пять человек были госпитализированы в больницы.

Напомним, в ночь на 23 июля Одесса подверглась очередному обстрелу со стороны российских войск. Погиб один человек, немало раненых. Пострадал Спасо-Преображенский кафедральный собор и многие дома в центре города. Город подавлен, поврежден, но сдаваться не собирается. Тем более что с Одессой вся Украина. Отечественные железнодорожники решили своеобразно поддержать одесситов. Подробности в материале.

Также ночью 21 июля вражеская атака по Одесской области привела к разрушениям сельскохозяйственного предприятия. Правоохранители возбудили уголовное дело относительно нарушений законов и обычаев войны.

В результате ночных обстрелов 20 июля пострадала не только портовая инфраструктура, админздание, школа, лицей и детский сад. Повреждения получило и здание генерального консульства Китайской Народной Республики.