"Это должно прекратиться": в ООН прокомментировали обстрелы Одесской области

Дениз Браун. Фото: google

В ночь на сегодняшний день, 13 сентября, РФ продолжила обстреливать южные регионы Украины. В ООН отреагировали на атаку по Одесской области.

Об этом стало известно из заявления гуманитарной координаторки в Украине Дениз Браун.

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Сегодняшняя атака на украинские порты стала 21 подобным обстрелом с момента решения России прекратить Черноморскую инициативу, это произошло менее двух месяцев назад. Начиная с 17 июля практически каждый день происходил атаки на внимательные порты и зерновые объекты в Украине.

"Последствия этой жестокой и безжалостной модели нападений России катастрофичны для народа Украины и 345 миллионов голодающих во всем мире. Международное гуманитарное право строго запрещает нападения на гражданскую инфраструктуру. Это должно прекратиться", — говорится в сообщении.

Заявление ООН. Фото: скриншот

Атака по Одесской области

Отметим, почти пять часов враг атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. Силам ПВО удалось уничтожить 32 БпЛА типа Shahed-131/136. Впрочем, были и попадания по гражданской инфраструктуре Подунавья. Фото последствий атаки по Одесской области смотрите в материале.

Напомним, во время постоянных обстрелов юга Одесской области неоднократно сообщалось о падении обломков дронов в соседней стране. Минобороны Румынии сегодня с 00:45 до 05:00 в конкретных районах по округам Тулча и Галац объявили воздушную тревогу.