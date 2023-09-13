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"Це має припинитися": в ООН прокоментували обстріл Одеської області

13 вересня 2023 14:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Це має припинитися": в ООН прокоментували обстріл Одеської області
Деніз Браун. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В ніч на сьогодні, 13 вересня, РФ продовжила обстрілювати південні регіони України. В ООН відреагували на атаку по Одеській області. 

Про це стало відомо із заяви гуманітарної координаторки в Україні Деніз Браун.

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Сьогоднішня атака на українські порти стала 21 подібним обстрілом з моменту рішення Росії припинити Чорноморську ініціативу, це сталося менш як два місяці тому. Починаючи з 17 липня, практично кожен день відбувався атаки на вважливі порти та зернові об'єкти в Україні.

"Наслідки цієї жорстокої та безжальної моделі нападів Росії є катастрофічними для народу України та 345 мільйонів людей, які голодують у всьому світі. Міжнародне гуманітарне право суворо забороняє напади на цивільну інфраструктуру. Це має припинитися", — йдеться в повідомленні. 

Заява ООН. Фото: скриншот
Заява ООН. Фото: скриншот

Атака по Одеській області

Зазначимо, Майже п’ять годин ворог атакував Одеську область ударними безпілотниками. Силам ППО вдалося знищити 32 БпЛА типу Shahed-131/136. Втім, були й влучання по цивільній інфраструктурі Подунав'я. Фото наслідків атаки по Одеській області дивіться в матеріалі

Нагадаємо, під час постійних обстрілів півдня Одеської області, неодноразово повідомлялось про падіння уламків дронів в сусідній країні. Міноборони Румунії сьогодні з 00:45 до 05:00 в конкретних районах в округах Тулча та Галац оголосили повітряну тривогу. 

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