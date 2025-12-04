Цены на зелень в Одессе - актуальная стоимость перед праздниками

Цены шокируют — стоимость зелени на одесском рынке
На одесских рынках перед праздниками растут цены на зелень. Некоторые позиции уже стоят несколько сотен гривен. Покупатели приходят целенаправленно -- берут только то, что нужно сегодня. Часть продукции уже начали завозить из-за границы.
Журналисты Новини.LIVE побывали на рынке "Черемушки" в Одессе и узнали цены на зелень.
Рост цен на зелень
В этом году зима сильнее повлияла на поток покупателей, чем в предыдущие сезоны. Люди ищут конкретные товары и берут минимум, ведь цены растут вместе с похолоданием. Чтобы не отпугивать покупателей, продавцы уменьшают размер пучков и держит базовые позиции на доступном уровне. Часть ассортимента уже импортная — местное заканчивается.
"Покупают, но сегодня идут принципиально за товаром. Рынки пустеют. Я стараюсь вязать пучки так, чтобы продавать по 15, потому что людям тоже трудно", — сказал продавец Сергей.
Сколько стоит зелень
Цены на зелень повышаются ежегодно, особенно когда начинаются морозы. Сейчас ассортимент большой: как недорогие пучковые травы, так и дорогие салаты, которые стоят в разы больше.
Актуальные цены:
- Укроп — 15 грн/пучок
- Петрушка — 15 грн/пучок
- Зеленый лук — 15 грн/пучок
- Щавель — 15 грн/пучок
- Шпинат — 15 грн/пучок
- Салат разных видов — 15 грн/пучок
- Кинза — 15 грн/пучок
- Руккола — 20 грн/пучок
- Мята — 20 грн/пучок
- Розмарин/лук — 20 грн/пучок
- Айсберг — 130-150 грн/кг
- Лоло/лидиния/дубок — 250 грн/кг
- Ромен молодой — 200 грн/кг
- Стеблевой салат — 150 грн/кг
- Перчики — 5 грн/шт или 200 грн/кг
Если же сильные морозы ударят по местным хозяйствам, цены на зелень вырастут еще больше. Кроме того, из-за окончания сезона на рынке появляется все больше импортных товаров. Однако их стоимость значительно дороже украинских товаров.
