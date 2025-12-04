Цены на зелень в Одессе - актуальная стоимость перед праздниками

Зелень и салаты на прилавке. Фото: Новини.LIVE

На одесских рынках перед праздниками растут цены на зелень. Некоторые позиции уже стоят несколько сотен гривен. Покупатели приходят целенаправленно -- берут только то, что нужно сегодня. Часть продукции уже начали завозить из-за границы.

Журналисты Новини.LIVE побывали на рынке "Черемушки" в Одессе и узнали цены на зелень.

Рост цен на зелень

В этом году зима сильнее повлияла на поток покупателей, чем в предыдущие сезоны. Люди ищут конкретные товары и берут минимум, ведь цены растут вместе с похолоданием. Чтобы не отпугивать покупателей, продавцы уменьшают размер пучков и держит базовые позиции на доступном уровне. Часть ассортимента уже импортная — местное заканчивается.

"Покупают, но сегодня идут принципиально за товаром. Рынки пустеют. Я стараюсь вязать пучки так, чтобы продавать по 15, потому что людям тоже трудно", — сказал продавец Сергей.

Продавец Сергей на рынке. Фото: Новини.LIVE

Сколько стоит зелень

Цены на зелень повышаются ежегодно, особенно когда начинаются морозы. Сейчас ассортимент большой: как недорогие пучковые травы, так и дорогие салаты, которые стоят в разы больше.

Актуальные цены:

Укроп — 15 грн/пучок

Петрушка — 15 грн/пучок

Зеленый лук — 15 грн/пучок

Щавель — 15 грн/пучок

Шпинат — 15 грн/пучок

Салат разных видов — 15 грн/пучок

Кинза — 15 грн/пучок

Руккола — 20 грн/пучок

Мята — 20 грн/пучок

Розмарин/лук — 20 грн/пучок

Айсберг — 130-150 грн/кг

Лоло/лидиния/дубок — 250 грн/кг

Ромен молодой — 200 грн/кг

Стеблевой салат — 150 грн/кг

Перчики — 5 грн/шт или 200 грн/кг

Салаты на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Если же сильные морозы ударят по местным хозяйствам, цены на зелень вырастут еще больше. Кроме того, из-за окончания сезона на рынке появляется все больше импортных товаров. Однако их стоимость значительно дороже украинских товаров.

Пучки зелени на базаре. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы сообщали о том, сколько стоят овощи на одесском базаре. Также мы писали, во сколько обойдутся молочные товары одесситам.