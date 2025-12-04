Ціни на зелень в Одесі — актуальна вартість перед святами

Зелень та салати на прилавку. Фото: Новини.LIVE

На одеських ринках перед святами зростають ціни на зелень. Деякі позиції вже коштують кілька сотень гривень. Покупці приходять цілеспрямовано — беруть лише те, що потрібно сьогодні. Частину продукції вже почали завозити з-за кордону.

Журналісти Новини.LIVE побували на ринку "Черемушки" в Одесі та дізналися ціни на зелень.

Зростання цін

Цьогоріч зима сильніше вплинула на потік покупців, ніж у попередні сезони. Люди шукають конкретні товари і беруть мінімум, адже ціни зростають разом із похолоданням. Щоб не відлякувати покупців, продавці зменшують розмір пучків і тримає базові позиції на доступному рівні. Частина асортименту вже імпортна — місцеве закінчується.

"Купують, але сьогодні йдуть принципово за товаром. Ринки пустіють. Я стараюся в’язати пучки так, щоб продавати по 15, бо людям теж важко", — сказав продавець Сергій.

Продавець Сергій на ринку. Фото: Новини.LIVE

Скільки коштує зелень

Ціни на зелень підвищуються щороку, особливо коли починаються морози. Нині асортимент великий: як недорогі пучкові трави, так і дорогі салати, що коштують у рази більше.

Актуальні ціни:

Кріп — 15 грн/пучок

Петрушка — 15 грн/пучок

Зелена цибуля — 15 грн/пучок

Щавель — 15 грн/пучок

Шпинат — 15 грн/пучок

Салат різних видів — 15 грн/пучок

Кінза — 15 грн/пучок

Руккола — 20 грн/пучок

М’ята — 20 грн/пучок

Розмарин/чебрець — 20 грн/пучок

Айсберг — 130–150 грн/кг

Лоло/лідінія/дубок — 250 грн/кг

Ромен молодий — 200 грн/кг

Стебловий салат — 150 грн/кг

Перчики — 5 грн/шт або 200 грн/кг

Салати на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Якщо ж сильні морози вдарять по місцевих господарствах, ціни на зелень зростуть ще більше. Крім того, через закінчення сезону на ринку з’являється дедалі більше імпортних товарів. Однак їхня вартість значно дорожче від українських товарів.

Пучки зелені на базарі. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки коштують овочі на одеському базарі. Також ми писали, у скільки обійдуться молочні товари одеситам.