Когда ждать очередного подорожания продуктов

Овощные ряды на одесском базаре. Фото: Новини.LIVE

Продукты борщового набора дешевеют, а крафтовый хлеб вырос в цене. Подорожало в сентябре и дизельное топливо. Цены на автозаправочных станциях Одессы пересекли отметку в 56 грн/литр. Традиционно после таких скачков, у представителей бизнеса появляется так называемый "железный аргумент", мол, подорожало горючее, а значит и расходы на доставку возросли. И после этого цены на некоторые товары начинают ползти вверх.

Есть ли основания для подорожания овощей, фруктов и хлеба, разбирались журналисты Новини.LIVE.

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Экономист Эдуард Каражия считает, что в большинстве случаев рост цен на топливо — это только повод поднять цены на продукты. А растут они не потому, что выросли издержки, а потому, что рынок реагирует на рост цен положительно. И когда все так происходит, то это говорит о том, что у потребителей, то есть людей, есть деньги. А для бизнеса — это прекрасные условия пополнять свои доходы.

Экономист Эдуард Каражия. Фото: Новини.LIVE

"Вот к примеру: завезли в одну из сетей супермаркетов консервы овощные за 102 грн, но их никто не покупал. Тогда пришлось цену снизить до 82 грн — опять же никто не брал, а как только цена упала до 72 грн, то люди начали покупать. И вот здесь яркий пример того, как рынок реагирует на покупательскую способность. Не повелись люди на значительное удорожание и как результат — продавец вынужден был снизить цену до более реальной. Я думаю, что другого механизма мы никак не увидим, потому что регулирование цен в нас в стране нет", — рассказал экономист.

Овощей и фруктов в стране достаточно

Между тем, в Департаменте аграрной политики и продовольствия Одесской ОВА констатируют: в регионе, после полномасштабного вторжения, увеличены площади под овощными культурами. Как результат, Одесчина покрывает не только собственные нужды, но и южных областей Украины.

Алла Стоянова. Фото: Новини.LIVE

"На сегодняшний день овощей и фруктов у нас достаточно. Они продолжают дешеветь и к тому же очень существенно. Если мы говорим об обычных томатах красных, то они стоят до 20 гривен (это оптовая цена), а уникальные, желтые, например, то цена доходит до 30 грн. В прошлом году цена была намного выше. Если мы будем говорить о картофеле, то его оптовая цена сегодня 7,5 грн, а в прошлом году в этот период цена была 2,5 грн. Капуста, к примеру, сейчас намного дешевле, чем в том году", — рассказала директор Департамента аграрной политики и продовольствия Одесской ОВА Алла Стоянова.

Продукты борщевого набора. Фото: Новини.LIVE

Также она добавила, что сегодня Департамент аграрной политики разрабатывает инвестиционный паспорт Одесской области, предусматривающий строительство холодильных мест хранения овощей и фруктов. Уже есть инвесторы, которые интересуются этим предложением. Впрочем, на Одесчине спрос на овощи и фрукты не столь высок и не требует дополнительных условий и мест для хранения.

Цена на хлеб растет

Некоторые крафтовые компании подняли стоимость хлебобулочных изделий на 15-20%. Если подсчитать сколько стоит 1 кг такого хлеба, то цена колеблется в пределах 120-140 грн за кг. Причины подорожания, по мнению экономиста, просты — спрос на эту продукцию.

Эдуард Каражия о цене на хлеб. Фото: Новини.LIVE

"Рынок реагирует на запросы и потому те, кто в этой сфере, они пытаются заработать больше. Как правило, такие пекарни не имеют больших производственных мощностей, они не могут их увеличивать, потому что нужно иметь еще одну точку сбыта. С экономической точки зрения выгоднее покупать хлеб у крупных хлебозаводов, у них он значительно дешевле, но у них нет того хлеба, который мы хотим. Ведь сегодня все за здоровый образ жизни: покупают бездрожжевой, с отрубями, с наполнителями разнообразными", — рассказывает Эдуард Каражия.

Выпекание хлеба. Фото: Новини.LIVE

В Департаменте аграрной политики и продовольствия Одесской ОВА отмечают, что сегодня нет никаких оснований для поднятия цен на хлеб, ведь зерна достаточно и дефицита нет. Вдобавок, цены на внутреннем рынке уменьшились. К примеру, если в прошлом году в этот же период цена на продовольственную пшеницу была 9-9,4 тысячи гривен за тонну, то сегодня она едва достигает 7 тысяч за тонну.

Алла Стоянова о цене на зерно. Фото: Новини.LIVE

"Разница немалая, мы понимаем, что сейчас находимся на стадии с ограниченными ресурсами, но основной продукт для выпекания хлеба — это пшеница и она сегодня дешевле, чем в прошлом году. Здесь дело в том, что крафтовики производят новые изделия, добавляют определенные добавки. Чтобы быть конкурентоспособными, они делают свою продукцию уникальной и вот эта уникальность закладывается в себестоимость продукции. А если мы будем говорить о социальном хлебе или хлебе общего потребления, то такой тенденции мы не прогнозируем", — резюмировала Алла Стоянова.

Свежеиспеченный хлеб. Фото: Новини.LIVE

Что будет с ценами в ближайшие полгода

Экономист Эдуард Каражия считает, что к Новому году подорожания не должно быть, потому что дефицита продовольствия у нас нет. Единственное, что может произойти — их удорожание с Нового года, что будет вызвано еще одним психологическим моментом, а именно: ростом минимальной заработной платы.

"Вот как только нам объявляют о росте минимальной зарплаты, то за две недели до этого, торговые сети готовятся по полной: меняют ценники, потому что ожидают, что население будет получать денег на 100 грн больше. Мой прогноз, не экономический, более социальный и наблюдательный. Как только поднимут минималку до 7 100 грн, торговые сети тут же изменят ценники", — подчеркнул Эдуард Каражия.

Напомним, впереди зима, а вместе с ней немало испытаний, связанных с обстрелами энергетической инфраструктуры. Одесчина в прошлом году больше всего почувствовала на себе обесточивание. Чтобы удержать бизнес на плаву, предприниматели массово скупили генераторы. Выстоит ли украинская экономика в условиях блэкаута? Подробнее об этом читайте в нашем материале.