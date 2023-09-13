Коли очікувати на чергове подорожчання продуктів

Ціна на хліб та продукти: коли чекати на чергове подорожчання
Продукти борщового набору дешевшають, натомість крафтовий хліб — зріс у ціні. Подорожчало у вересні й дизельне пальне. Ціни на автозаправних станціях Одеси перетнули позначку 56 грн/літр. Традиційно після таких стрибків, у представників бізнесу з’являється так званий "залізний аргумент", мовляв, подорожчало пальне, а значить і витрати на доставку зросли. І після цього ціни на деякі товари починають повзти вгору.
Чи є підстави для здорожчання овочів, фруктів та хліба, розбиралися журналісти Новини.LIVE.
Чи є підстави для зростання цін?
Економіст Едуард Каражія вважає, що у більшості випадків ріст цін на пальне — це лише привід підняти ціни на продукти. А ростуть вони не тому, що зросли витрати, а тому, що ринок реагує на ріст цін позитивно. І коли все так відбувається, то це говорить про те, що у споживачів, тобто людей, є гроші. А для бізнесу — це прекрасні умови поповнювати свої доходи.
"От до прикладу: завезли в одну із мереж супермаркетів консерви овочеві за 102 грн, але їх ніхто не купував. Тоді довелося ціну знизити до 82 грн — знову ж таки ніхто не брав, а як тільки ціна впала до 72 грн, то люди почали їх розбирати. І ось тут яскравий приклад того, як ринок реагує на купівельну спроможність. Не повелися люди на значне здорожчання і як результат — продавець змушений був знизити ціну до більше реальної. Я думаю, що іншого механізму ми ніяк не побачимо, бо регулювання цін у нас в країні немає", — розказав економіст.
Овочів та фруктів в країні вдосталь
Тим часом у Департаменті аграрної політики та продовольства Одеської ОВА констатують: в регіоні після повномасштабного вторгнення збільшено площі під овочевими культурами. Як результат, Одещина покриває не лише власні потреби, але й південних областей України.
"На сьогодні овочів та фруктів у нас вдосталь. Вони продовжують дешевшати й до того ж дуже суттєво. Якщо ми говоримо про звичайні томати червоні, то вони коштують до 20 гривень (це гуртова ціна), а унікальні, жовті, наприклад, то ціна доходить до 30 грн. Торік ціна була набагато вище. Якщо ми будемо казати про картоплю, то її гуртова ціна сьогодні 7,5 грн, а минулого року в цей період ціна була 2,5 грн. Капуста, до прикладу, нині є набагато дешевшою, ніж того року", — розказала директорка Департаменту аграрної політики та продовольства Одеської ОВА Алла Стоянова.
Також вона додала, що сьогодні Департамент аграрної політики розробляє інвестиційний паспорт Одеської області, що передбачає будівництво холодильних місць для зберігання овочів та фруктів. Вже навіть є інвестори, які цікавляться цією пропозицією. Втім, наразі на Одещині попит на овочі та фрукти є не настільки високим та не потребує додаткових умов та місць для зберігання.
Ціна на хліб зростає
Деякі крафтові компанії підняли вартість хлібобулочних виробів на 15-20%. Якщо порахувати скільки коштує 1 кг такого хліба, то ціна коливається у межах 120-140 грн за кг. Причини здорожчання, на думку економіста, прості — є попит на цю продукцію.
"Ринок регулює на запит і тому ті, хто в цій сфері, вони намагаються заробити більше, бо, як правило, такі пекарні не мають великі виробничі потужності, вони не можуть їх збільшувати, бо треба мати ще одну точку. З економічної точки зору вигідніше купувати хліб у великих хлібзаводів, у них він значно дешевше. Але у них немає того хліба, який ми хочемо, бо сьогодні всі за здоровий спосіб життя: купують бездріжджовий, з висівками, з наповнювачами різноманітними. Хліб у приватних пекарнях, це сьогодні нова сфера діяльності та досить прибуткова, хоча й ринок насичений", — розповідає Едуард Каражія.
В Департаменті аграрної політики та продовольства Одеської ОВА зазначають, що сьогодні немає жодних підстав для підняття цін на хліб, адже зерна вдосталь і дефіциту немає. На додаток, ціни на внутрішньому ринку зменшилися. До прикладу, якщо минулого року в цей же період ціна на продовольчу пшеницю була 9-9,4 тисячі гривень за тонну, то сьогодні вона ледве досягає 7 тисяч за тонну.
"Різниця чимала, ми розуміємо, що наразі перебуваємо на стадії з обмеженими ресурсами, але основний продукт для випікання хліба — це пшениця і вона сьогодні є дешевшою, ніж торік. Тут річ у тому, що крафтовики виробляють нові вироби, додають певні добавки. Аби бути конкурентоспроможними вони роблять свою продукцію унікальною й ось ця унікальність закладається у собівартість продукції. А якщо ми будемо говорити про соціальний хліб, або хліб загального споживання, то такої тенденції ми не прогнозуємо", — резюмувала Алла Стоянова.
Що буде з цінами у найближчі пів року
Економіст Едуард Каражія вважає, що до Нового року подорожчання не має бути, бо дефіциту харчів у нас немає. Єдине, що може відбутися — їх здорожчання з Нового року, що буде викликано ще одним психологічним моментом, а саме: ростом мінімальної заробітної плати.
"От як тільки нам оголошують про ріст мінімальної зарплати, то за два тижні до цього, торгові мережі готуються на повну: змінюють цінники, бо очікують, що населення буде отримувати грошей на 100 грн більше. Мій прогноз, не економічний, більше соціальний і спостережний, що як тільки піднімуть мінімалку до 7 100 грн, торгові мережі тут же змінять цінники", — підкреслив Едуард Каражія.
Нагадаємо, попереду зима, а разом з нею й чимало випробувань, пов’язаних із обстрілами енергетичної інфраструктури. Одещина минулого року чи не найбільше відчула на собі знеструмлення. Аби втримати бізнес на плаву, підприємці масово скупили генератори. Чи вистоїть українська економіка в умовах блекауту? Детальніше про це читайте у нашому матеріалі.