Коли очікувати на чергове подорожчання продуктів

Овочеві ряди на одеському базарі. Фото: Новини.LIVE

Продукти борщового набору дешевшають, натомість крафтовий хліб — зріс у ціні. Подорожчало у вересні й дизельне пальне. Ціни на автозаправних станціях Одеси перетнули позначку 56 грн/літр. Традиційно після таких стрибків, у представників бізнесу з’являється так званий "залізний аргумент", мовляв, подорожчало пальне, а значить і витрати на доставку зросли. І після цього ціни на деякі товари починають повзти вгору.

Чи є підстави для здорожчання овочів, фруктів та хліба, розбиралися журналісти Новини.LIVE.

Читайте також:

Чи є підстави для зростання цін?

Економіст Едуард Каражія вважає, що у більшості випадків ріст цін на пальне — це лише привід підняти ціни на продукти. А ростуть вони не тому, що зросли витрати, а тому, що ринок реагує на ріст цін позитивно. І коли все так відбувається, то це говорить про те, що у споживачів, тобто людей, є гроші. А для бізнесу — це прекрасні умови поповнювати свої доходи.

Економіст Едуард Каражія. Фото: Новини.LIVE

"От до прикладу: завезли в одну із мереж супермаркетів консерви овочеві за 102 грн, але їх ніхто не купував. Тоді довелося ціну знизити до 82 грн — знову ж таки ніхто не брав, а як тільки ціна впала до 72 грн, то люди почали їх розбирати. І ось тут яскравий приклад того, як ринок реагує на купівельну спроможність. Не повелися люди на значне здорожчання і як результат — продавець змушений був знизити ціну до більше реальної. Я думаю, що іншого механізму ми ніяк не побачимо, бо регулювання цін у нас в країні немає", — розказав економіст.

Овочів та фруктів в країні вдосталь

Тим часом у Департаменті аграрної політики та продовольства Одеської ОВА констатують: в регіоні після повномасштабного вторгнення збільшено площі під овочевими культурами. Як результат, Одещина покриває не лише власні потреби, але й південних областей України.

Алла Стоянова. Фото: Новини.LIVE

"На сьогодні овочів та фруктів у нас вдосталь. Вони продовжують дешевшати й до того ж дуже суттєво. Якщо ми говоримо про звичайні томати червоні, то вони коштують до 20 гривень (це гуртова ціна), а унікальні, жовті, наприклад, то ціна доходить до 30 грн. Торік ціна була набагато вище. Якщо ми будемо казати про картоплю, то її гуртова ціна сьогодні 7,5 грн, а минулого року в цей період ціна була 2,5 грн. Капуста, до прикладу, нині є набагато дешевшою, ніж того року", — розказала директорка Департаменту аграрної політики та продовольства Одеської ОВА Алла Стоянова.

Продукти борщового набору. Фото: Новини.LIVE

Також вона додала, що сьогодні Департамент аграрної політики розробляє інвестиційний паспорт Одеської області, що передбачає будівництво холодильних місць для зберігання овочів та фруктів. Вже навіть є інвестори, які цікавляться цією пропозицією. Втім, наразі на Одещині попит на овочі та фрукти є не настільки високим та не потребує додаткових умов та місць для зберігання.

Ціна на хліб зростає

Деякі крафтові компанії підняли вартість хлібобулочних виробів на 15-20%. Якщо порахувати скільки коштує 1 кг такого хліба, то ціна коливається у межах 120-140 грн за кг. Причини здорожчання, на думку економіста, прості — є попит на цю продукцію.

Едуард Каражія про ціну на хліб. Фото: Новини.LIVE

"Ринок регулює на запит і тому ті, хто в цій сфері, вони намагаються заробити більше, бо, як правило, такі пекарні не мають великі виробничі потужності, вони не можуть їх збільшувати, бо треба мати ще одну точку. З економічної точки зору вигідніше купувати хліб у великих хлібзаводів, у них він значно дешевше. Але у них немає того хліба, який ми хочемо, бо сьогодні всі за здоровий спосіб життя: купують бездріжджовий, з висівками, з наповнювачами різноманітними. Хліб у приватних пекарнях, це сьогодні нова сфера діяльності та досить прибуткова, хоча й ринок насичений", — розповідає Едуард Каражія.

Випікання хліба. Фото: Новини.LIVE

В Департаменті аграрної політики та продовольства Одеської ОВА зазначають, що сьогодні немає жодних підстав для підняття цін на хліб, адже зерна вдосталь і дефіциту немає. На додаток, ціни на внутрішньому ринку зменшилися. До прикладу, якщо минулого року в цей же період ціна на продовольчу пшеницю була 9-9,4 тисячі гривень за тонну, то сьогодні вона ледве досягає 7 тисяч за тонну.

Алла Стоянова про ціну на зерно. Фото: Новини.LIVE

"Різниця чимала, ми розуміємо, що наразі перебуваємо на стадії з обмеженими ресурсами, але основний продукт для випікання хліба — це пшениця і вона сьогодні є дешевшою, ніж торік. Тут річ у тому, що крафтовики виробляють нові вироби, додають певні добавки. Аби бути конкурентоспроможними вони роблять свою продукцію унікальною й ось ця унікальність закладається у собівартість продукції. А якщо ми будемо говорити про соціальний хліб, або хліб загального споживання, то такої тенденції ми не прогнозуємо", — резюмувала Алла Стоянова.

Свіжоспечений хліб. Фото: Новини.LIVE

Що буде з цінами у найближчі пів року

Економіст Едуард Каражія вважає, що до Нового року подорожчання не має бути, бо дефіциту харчів у нас немає. Єдине, що може відбутися — їх здорожчання з Нового року, що буде викликано ще одним психологічним моментом, а саме: ростом мінімальної заробітної плати.

"От як тільки нам оголошують про ріст мінімальної зарплати, то за два тижні до цього, торгові мережі готуються на повну: змінюють цінники, бо очікують, що населення буде отримувати грошей на 100 грн більше. Мій прогноз, не економічний, більше соціальний і спостережний, що як тільки піднімуть мінімалку до 7 100 грн, торгові мережі тут же змінять цінники", — підкреслив Едуард Каражія.

Нагадаємо, попереду зима, а разом з нею й чимало випробувань, пов’язаних із обстрілами енергетичної інфраструктури. Одещина минулого року чи не найбільше відчула на собі знеструмлення. Аби втримати бізнес на плаву, підприємці масово скупили генератори. Чи вистоїть українська економіка в умовах блекауту? Детальніше про це читайте у нашому матеріалі.