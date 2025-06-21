Фрахтовые ставки Черного моря - цены на зерновые перевозки

Загрузка зерна в порту. Фото иллюстративное: usm.media

Во второй половине июня судовладельцы на Черном море сталкиваются с нехваткой грузов. Рынок остается вялым из-за избыточного количества судов. К тому же бункерное топливо существенно подорожало, что затрудняет фиксацию ставок.

Об этом сообщил аналитик ASAP Agri и фрахтовый брокер Atria Brokers Павел Лысенко.

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Перевозка морским путем дорожает

По словам аналитика, такая ситуация сложилась из-за превышения предложения тоннажа над спросом, и судовладельцы не могут стабильно загружать свои суда. Дополнительные трудности создает стремительный рост цен на топливо: только с 12 июня бункерное топливо MGO в Стамбуле подорожало почти на 100 долларов за тонну.

Несмотря на это, украинские грузы частично улучшают ситуацию. По словам аналитиков Atria Brokers, растет количество спотовых заявок на перевозку кукурузы из глубоководных и дунайских портов. В некоторых случаях это позволяет судовладельцам диктовать более высокие ставки — если грузовладелец находит нужное судно.

Какие цены на фрахт сегодня

В частности, фрахт панамакса для кукурузы из глубоководных портов Украины в Южный Китай вырос до 34-35 долл./т, что на 1 доллар больше, чем на прошлой неделе.

Хендисайзы держатся на стабильном уровне — 17 долл./т до восточного побережья Италии.

Перевозка кукурузы кластерами из портов Дуная стоит 28-31 долл./т — также плюс 1 доллар за неделю. А вот фрахт баржами из Измаила или Рени в Констанцу остается неизменным: 8-9 евро за тонну.

Напомним, в Одесской области почти полностью высох Магалевский лиман из-за жары. Также мы писали, что российские оккупанты вывели в Черное море ракетоноситель.