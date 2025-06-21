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Головна Одеса Ціни ростуть, а судна порожні — що відбувається на Чорному морі

Ціни ростуть, а судна порожні — що відбувається на Чорному морі

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Дата публікації: 21 червня 2025 13:17
Фрахтові ставки Чорного моря — ціни на зернові перевезення
Завантаження зерна в порту. Фото ілюстративне: usm.media
Ключові моменти Перевезення морським шляхом дорожчає Які ціни на фрахт сьогодні

У другій половині червня судновласники на Чорному морі стикаються з нестачею вантажів. Ринок залишається млявим через надлишкову кількість суден. До того ж бункерне пальне суттєво подорожчало, що ускладнює фіксацію ставок.

Про це повідомив аналітик ASAP Agri та фрахтовий брокер Atria Brokers Павло Лисенко.

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Динаміка зростання вартості вантажів. Фото: скриншот

Перевезення морським шляхом дорожчає

За словами аналітика, така ситуація склалася через перевищення пропозиції тоннажу над попитом, і судновласники не можуть стабільно завантажувати свої судна. Додаткові труднощі створює стрімке зростання цін на пальне: лише з 12 червня бункерне пальне MGO у Стамбулі подорожчало майже на 100 доларів за тонну.

Попри це, українські вантажі частково покращують ситуацію. За словами аналітиків Atria Brokers, зростає кількість спотових заявок на перевезення кукурудзи з глибоководних і дунайських портів. У деяких випадках це дозволяє судновласникам диктувати вищі ставки — якщо вантажовласник знаходить потрібне судно.

Які ціни на фрахт сьогодні

Зокрема, фрахт панамакса для кукурудзи з глибоководних портів України до Південного Китаю зріс до 34-35 дол./т, що на 1 долар більше, ніж минулого тижня.

Хендісайзи тримаються на стабільному рівні — 17 дол./т до східного узбережжя Італії.

Перевезення кукурудзи кластерами з портів Дунаю коштує 28-31 дол./т — також плюс 1 долар за тиждень. А от фрахт баржами з Ізмаїла або Рені до Констанци лишається незмінним: 8-9 євро за тонну.

Нагадаємо, на Одещині майже повністю висох Магалевський лиман через спеку. Також ми писали, що російські окупанти вивели в Чорне море ракетоносій.  

Одеса Чорне море Одеська область зерно Новини Одеси перевезення
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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