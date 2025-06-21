Фрахтові ставки Чорного моря — ціни на зернові перевезення

Ціни ростуть, а судна порожні — що відбувається на Чорному морі
У другій половині червня судновласники на Чорному морі стикаються з нестачею вантажів. Ринок залишається млявим через надлишкову кількість суден. До того ж бункерне пальне суттєво подорожчало, що ускладнює фіксацію ставок.
Про це повідомив аналітик ASAP Agri та фрахтовий брокер Atria Brokers Павло Лисенко.
Перевезення морським шляхом дорожчає
За словами аналітика, така ситуація склалася через перевищення пропозиції тоннажу над попитом, і судновласники не можуть стабільно завантажувати свої судна. Додаткові труднощі створює стрімке зростання цін на пальне: лише з 12 червня бункерне пальне MGO у Стамбулі подорожчало майже на 100 доларів за тонну.
Попри це, українські вантажі частково покращують ситуацію. За словами аналітиків Atria Brokers, зростає кількість спотових заявок на перевезення кукурудзи з глибоководних і дунайських портів. У деяких випадках це дозволяє судновласникам диктувати вищі ставки — якщо вантажовласник знаходить потрібне судно.
Які ціни на фрахт сьогодні
Зокрема, фрахт панамакса для кукурудзи з глибоководних портів України до Південного Китаю зріс до 34-35 дол./т, що на 1 долар більше, ніж минулого тижня.
Хендісайзи тримаються на стабільному рівні — 17 дол./т до східного узбережжя Італії.
Перевезення кукурудзи кластерами з портів Дунаю коштує 28-31 дол./т — також плюс 1 долар за тиждень. А от фрахт баржами з Ізмаїла або Рені до Констанци лишається незмінним: 8-9 євро за тонну.
Нагадаємо, на Одещині майже повністю висох Магалевський лиман через спеку. Також ми писали, що російські окупанти вивели в Чорне море ракетоносій.
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