Україна
Главная Одесса Ценный артефакт на продажу — житель Одесчины попался с поличным

Ценный артефакт на продажу — житель Одесчины попался с поличным

Дата публикации 16 октября 2025 10:17
В Одессе остановили продажу редкого римского артефакта, который является редким
Подозреваемый ставит подпись в документах. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе мужчина пытался продать редкий артефакт времен Римской империи. Он выставил историческую находку на онлайн-аукцион и просил за нее 40 тысяч гривен. Теперь "продавца" ждет суд.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

Продажа артефакта

Во время мониторинга сайтов для коллекционеров музейщики заметили объявление о продаже накладки, которая относится к культуре римских легионеров. Подобные предметы чрезвычайно редкие — в государственных музеях Украины таких нет. Полицейские установили, что лот под псевдонимом выставил житель Измаила. Во время обыска в его доме изъяли "Накладку Рим", три монеты "Гордиан III" и 19 наконечников стрел.

На Одещині чоловік намагався продати артефакт
Изъятый артефакт. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области.

Что грозит

По словам правоохранителей, сейчас назначена искусствоведческая экспертиза, которая должна подтвердить подлинность и культурную ценность изъятых вещей. После этого артефакты планируют передать в Национальный музей истории Украины.

Полиция выясняет, как именно эти предметы попали к мужчине. Досудебное расследование продолжается по статье 193 Уголовного кодекса Украины — незаконное присвоение найденного или чужого имущества. Мужчине грозит штраф до 4 250 гривен, общественные или исправительные работы, или арест до трех месяцев.

Напомним, мы писали, что на границе с Одесской областью задержали женщину, которая пыталась вывезти ценные марки. А также, в вещах мужчины нашли редкие древние книги.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
