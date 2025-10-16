В Одессе остановили продажу редкого римского артефакта, который является редким

Подозреваемый ставит подпись в документах. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе мужчина пытался продать редкий артефакт времен Римской империи. Он выставил историческую находку на онлайн-аукцион и просил за нее 40 тысяч гривен. Теперь "продавца" ждет суд.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Продажа артефакта

Во время мониторинга сайтов для коллекционеров музейщики заметили объявление о продаже накладки, которая относится к культуре римских легионеров. Подобные предметы чрезвычайно редкие — в государственных музеях Украины таких нет. Полицейские установили, что лот под псевдонимом выставил житель Измаила. Во время обыска в его доме изъяли "Накладку Рим", три монеты "Гордиан III" и 19 наконечников стрел.

Изъятый артефакт. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области.

Что грозит

По словам правоохранителей, сейчас назначена искусствоведческая экспертиза, которая должна подтвердить подлинность и культурную ценность изъятых вещей. После этого артефакты планируют передать в Национальный музей истории Украины.

Полиция выясняет, как именно эти предметы попали к мужчине. Досудебное расследование продолжается по статье 193 Уголовного кодекса Украины — незаконное присвоение найденного или чужого имущества. Мужчине грозит штраф до 4 250 гривен, общественные или исправительные работы, или арест до трех месяцев.

