Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Цінний артефакт на продаж — житель Одещини попався на гарячому

Цінний артефакт на продаж — житель Одещини попався на гарячому

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 10:17
В Одесі зупинили продаж рідкісного римського артефакту
Підозрюваний ставить підпис в документах. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі чоловік намагався продати рідкісний артефакт часів Римської імперії. Він виставив історичну знахідку на онлайн-аукціон і просив за неї 40 тисяч гривень. Тепер на "продавця" чекає суд.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама
Читайте також:

Продаж артефакту

Під час моніторингу сайтів для колекціонерів музейники помітили оголошення про продаж накладки, яка належить до культури римських легіонерів. Подібні предмети надзвичайно рідкісні — у державних музеях України таких немає. Поліцейські встановили, що лот під псевдонімом виставив житель Ізмаїла. Під час обшуку в його будинку вилучили "Накладку Рим", три монети "Гордіан ІІІ" та 19 наконечників стріл.

На Одещині чоловік намагався продати артефакт
Вилучений артефакт. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини.

Що загрожує

За словами правоохоронців, зараз призначено мистецтвознавчу експертизу, яка має підтвердити автентичність і культурну цінність вилучених речей. Після цього артефакти планують передати до Національного музею історії України.

Поліція з’ясовує, як саме ці предмети потрапили до чоловіка. Досудове розслідування триває за статтею 193 Кримінального кодексу України — незаконне привласнення знайденого або чужого майна. Чоловіку загрожує штраф до 4 250 гривень, громадські або виправні роботи, або арешт до трьох місяців.

Нагадаємо, ми писали, що на кордоні з Одещиною затримали жінку, яка намагалася вивезти цінні марки. А також, у речах чоловіка знайшли рідкісні стародавні книги.

Одеса поліція Одеська область Новини Одеси артефакт
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації