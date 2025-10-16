В Одесі зупинили продаж рідкісного римського артефакту

Підозрюваний ставить підпис в документах. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі чоловік намагався продати рідкісний артефакт часів Римської імперії. Він виставив історичну знахідку на онлайн-аукціон і просив за неї 40 тисяч гривень. Тепер на "продавця" чекає суд.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Продаж артефакту

Під час моніторингу сайтів для колекціонерів музейники помітили оголошення про продаж накладки, яка належить до культури римських легіонерів. Подібні предмети надзвичайно рідкісні — у державних музеях України таких немає. Поліцейські встановили, що лот під псевдонімом виставив житель Ізмаїла. Під час обшуку в його будинку вилучили "Накладку Рим", три монети "Гордіан ІІІ" та 19 наконечників стріл.

Вилучений артефакт. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини.

Що загрожує

За словами правоохоронців, зараз призначено мистецтвознавчу експертизу, яка має підтвердити автентичність і культурну цінність вилучених речей. Після цього артефакти планують передати до Національного музею історії України.

Поліція з’ясовує, як саме ці предмети потрапили до чоловіка. Досудове розслідування триває за статтею 193 Кримінального кодексу України — незаконне привласнення знайденого або чужого майна. Чоловіку загрожує штраф до 4 250 гривень, громадські або виправні роботи, або арешт до трьох місяців.

