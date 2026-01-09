В Одессе задержали организатора незаконного выезда за границу

Задержание организатора схемы. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе задержали мужчину, который обещал помочь с незаконным выездом из Украины. За свои услуги он просил более 10 тысяч евро. Подозреваемому уже избрали меру пресечения.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Детали схемы

В Одессе правоохранители задержали 48-летнего местного жителя, который предлагал военнообязанному незаконно пересечь государственную границу Украины за 11 000 евро. По данным следствия, мужчина узнал о намерении потенциального "клиента" уехать из страны и предложил ему помощь. По плану, военнообязанный должен был заранее передать всю сумму, а затем по полученным указаниям самостоятельно пройти несколько километров вблизи украинско-молдавской границы до непризнанного Приднестровья. Надежность сделки, по словам фигуранта, должен был обеспечить еще один человек, которого пока не установили.

Полицейские задержали дельца сразу после получения денег. Во время обыска автомобиля, где происходил расчет, правоохранители изъяли средства, мобильные телефоны с информацией для следствия и само транспортное средство. Сейчас решается вопрос об аресте изъятого имущества.

Как накажут

Следователи сообщили мужчине о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу, совершенном из корыстных побуждений и по предварительному сговору группой лиц. По этой статье Уголовного кодекса ему грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 1,3 миллиона гривен. Правоохранители продолжают устанавливать всех причастных к схеме.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области разоблачили мужчин, которые организовали канал побега мужчин в Молдову. Также мы писали, что двое полицейских и чиновник ТЦК пойдут под суд за помощь уклонистам.