Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Тур до Молдови з Одещини за 11 тис. євро — який маршрут

Тур до Молдови з Одещини за 11 тис. євро — який маршрут

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 14:55
В Одесі затримали організатора незаконного виїзду за кордон
Затримання організатора схеми. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі затримали чоловіка, який обіцяв допомогти з незаконним виїздом з України. За свої послуги він просив понад 10 тисяч євро. Підозрюваному вже обрали запобіжний захід.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама
Читайте також:

Деталі схеми

В Одесі правоохоронці затримали 48-річного місцевого жителя, який пропонував військовозобов’язаному незаконно перетнути державний кордон України за 11 000 євро. За даними слідства, чоловік дізнався про намір потенційного "клієнта" виїхати з країни та запропонував йому допомогу. За планом, військовозобов’язаний мав наперед передати всю суму, а потім за отриманими вказівками самостійно пройти кілька кілометрів поблизу українсько-молдовського кордону до невизнаного Придністров’я. Надійність угоди, за словами фігуранта, мала забезпечити ще одна особа, яку наразі не встановили.

Поліцейські затримали ділка одразу після отримання грошей. Під час обшуку автомобіля, де відбувався розрахунок, правоохоронці вилучили кошти, мобільні телефони з інформацією для слідства та сам транспортний засіб. Наразі вирішується питання про арешт вилученого майна.

Як покарають

Слідчі повідомили чоловікові про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон, вчиненому з корисливих мотивів та за попередньою змовою групою осіб. За цією статтею Кримінального кодексу йому загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 1,3 мільйона гривень. Правоохоронці продовжують встановлювати всіх причетних до схеми.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині викрили чоловіків, які організували канал втечі чоловіків до Молдови. Також ми писали, що двоє поліцейських та посадовець ТЦК підуть під суд за допомогу ухилянтам.

Одеса хабар Одеська область втеча Новини Одеси ухилянти
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації