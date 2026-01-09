В Одесі затримали організатора незаконного виїзду за кордон

Затримання організатора схеми. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі затримали чоловіка, який обіцяв допомогти з незаконним виїздом з України. За свої послуги він просив понад 10 тисяч євро. Підозрюваному вже обрали запобіжний захід.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама

Читайте також:

Деталі схеми

В Одесі правоохоронці затримали 48-річного місцевого жителя, який пропонував військовозобов’язаному незаконно перетнути державний кордон України за 11 000 євро. За даними слідства, чоловік дізнався про намір потенційного "клієнта" виїхати з країни та запропонував йому допомогу. За планом, військовозобов’язаний мав наперед передати всю суму, а потім за отриманими вказівками самостійно пройти кілька кілометрів поблизу українсько-молдовського кордону до невизнаного Придністров’я. Надійність угоди, за словами фігуранта, мала забезпечити ще одна особа, яку наразі не встановили.

Поліцейські затримали ділка одразу після отримання грошей. Під час обшуку автомобіля, де відбувався розрахунок, правоохоронці вилучили кошти, мобільні телефони з інформацією для слідства та сам транспортний засіб. Наразі вирішується питання про арешт вилученого майна.

Як покарають

Слідчі повідомили чоловікові про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон, вчиненому з корисливих мотивів та за попередньою змовою групою осіб. За цією статтею Кримінального кодексу йому загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 1,3 мільйона гривень. Правоохоронці продовжують встановлювати всіх причетних до схеми.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині викрили чоловіків, які організували канал втечі чоловіків до Молдови. Також ми писали, що двоє поліцейських та посадовець ТЦК підуть під суд за допомогу ухилянтам.