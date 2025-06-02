Турция вытесняет Россию с Южного Кавказа - форум в Одессе

Военный корабль Турции. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Турция постепенно вытесняет Россию с Южного Кавказа, трансформируя политическую ситуацию в регионе. Поэтому роль Анкары в системе мировой безопасности начинает усиливаться.

Об этом на международном форуме по безопасности в Одессе рассказала старший политический аналитик Центра европейской политики Аманда Пол.

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Влияние Турции

По словам Аманды Пол, Анкара уверенно меняет баланс сил на Южном Кавказе. В частности, это касается усиления политического влияния Турции в Азербайджане, Армении и Грузии. Хотя Реджеп Эрдоган и не декларирует себя открытым антагонистом России в этом регионе, но демонстрирует готовность защищать собственные интересы.

"Россия больше не главный игрок на Кавказе — ее инициативу перехватывает Турция. Она не будет открытым антагонистом, но когда речь идет о защите собственных интересов — действует решительно. Это единственная страна НАТО, которая сбила российский самолет, руководствуясь своими приоритетами безопасности",— отметила Пол.

Аманда Пол также подчеркнула, что новая стратегическая линия Турции изменит ее роль в системе глобальной безопасности.

Напомним, недавно мы писали о предложении принять Украину в НАТО, чтобы остановить РФ. А также о призыве Майка Помпео усилить давление на Россию.