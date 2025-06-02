Туреччина витісняє Росію з Південного Кавказу - форум в Одесі

Військовий корабель Туреччини. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Туреччина поступово витісняє Росію з Південного Кавказу, трансформуючи політичну ситуацію в регіоні. Тому роль Анкари у системі світової безпеки починає посилюватися.

Про це на міжнародному безпековому форумі в Одесі розказала старша політична аналітикиня Центру європейської політики Аманда Пол.

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Вплив Туреччини

За словами Аманди Пол, Анкара впевнено змінює баланс сил у Південному Кавказі. Зокрема це стосується посиленню політичного впливу Туреччини в Азербайджані, Вірменії та Грузії. Хоча Реджеп Ердоган і не декларує себе відкритим антагоністом Росії в цьому регіоні, але демонструє готовність захищати власні інтереси.

"Росія більше не головний гравець на Кавказі — її ініціативу перехоплює Туреччина. Вона не буде відкритим антагоністом, але коли йдеться про захист власних інтересів — діє рішуче. Це єдина країна НАТО, яка збила російський літак, керуючись своїми безпековими пріоритетами", — наголосила Пол.

Аманда Пол також підкреслила, що нова стратегічна лінія Туреччини змінить її роль у системі глобальної безпеки.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про пропозицію прийняти Україну в НАТО, аби зупинити РФ. А також про заклик Майка Помпео посилити тиск на Росію.