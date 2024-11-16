Турист из Одессы обидел Львов и возмутился штрафами за парковку

Мужчина держит телефон. Фото иллюстративное: pixabay

Во Львове водитель с одесскими номерами нарушил правила парковки и попал в конфликт с инспектором. Мужчина также сделал несколько оскорбительных заявлений.

Соответствующее видео появилось в одесских пабликах.

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Детали скандала

Из разговора мужчины и инспекторки известно, что сначала водитель покинул машину на месте, где остановка запрещена, а после замечания переставил ее, однако не оплатил парковку. Турист в трубку начал выражать недовольство штрафами и сделал несколько оскорбительных заявлений. В частности, он назвал Львов "городом особо гомосексуально направленным" и добавил, что "лучше россияне завоевывали бы Львов, чем Донецкую область".

Напомним, в Одессе возле инклюзивного пляжа "Калетон" начались строительные работы. Рабочие демонтируют паркинг для людей с инвалидностью. Представители компании-управляющего пляжа Degas Group и активисты утверждают, что участок хотят застроить. Также в центре Одессы застройщик разрушил часть дома. Также в городе прекратили незаконное строительство возле дома с одной стеной.