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Турист з Одеси назвав Львів "гомосексуальним" через штрафи

16 листопада 2024 14:17
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Турист з Одеси образив Львів і обурився штрафами за паркування
Чоловік тримає телефон. Фото ілюстративне: pixabay
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У Львові водій з одеськими номерами порушив правила паркування і потрапив у конфлікт з інспекторкою. Чоловік також зробив кілька образливих заяв.

Відповідне відео з'явилося в одеських пабликах.

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З розмови чоловіка й інспекторки відомо, що спочатку водій залишив машину на місці, де зупинка заборонена, а після зауваження переставив її, однак не сплатив за паркування. Турист у слухавку почав висловлювати незадоволення штрафами та зробив кілька образливих заяв. Зокрема, він назвав Львів "городом особо гомосексуально направленим" і додав, що "краще б росіяни завойовували Львів, ніж Донецьку область".

Нагадаємо, в Одесі біля інклюзивного пляжу "Калетон" почалися будівельні роботи. Робітники демонтують паркінг для людей з інвалідністю. Представники компанії-управителя пляжу Degas Group та активісти стверджують, що ділянку хочуть забудувати. Також у центрі Одеси забудовник зруйнував частину будинку. Також у місті припинили незаконне будівництво поруч із будинком з однією стіною.

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