Отдых в Одессе в 2026 году: как обстрелы повлияли на туризм и цены

Экскурсионный автобус на Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE

Загрязненное нефтепродуктами и маслом Чёрное море, постоянные воздушные тревоги и российские обстрелы — туристический сезон 2026 года в Одессе оказался под угрозой ещё до его начала. Но, несмотря на все опасения, летом на пляжах снова появились отдыхающие, а отели продолжили принимать гостей. Однако проблемы с каждым годом становятся все более ощутимыми.

Об итогах туристического сезона 2026 года в Одессе, ценах на отдых и перспективах отрасли во время войны в интервью журналистам Новини.LIVE рассказал президент Национальной туристической организации Украины Иван Липтуга.

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Туристический сезон 2026

Точное количество туристов, посетивших Одессу в этом году, пока назвать сложно. Часть отдыхающих арендует частное жилье, которое не попадает в официальную статистику, а некоторые приезжают к морю всего на один день. Более полные данные удастся собрать уже в следующем году, в частности с помощью мобильных операторов и налоговой службы.

"Мне кажется, что, если судить по этим 10 месяцам, показатель будет примерно на том же уровне. В 2025 году это было 2,7 миллиона посетителей. Не все из них оставались на ночь, но 2,7 миллиона — это довольно весомый показатель", — говорит Иван Липтуга.

Иван Липтуга о туристическом сезоне 2026 года. Фото: Новини.LIVE

В конце июля и в августе российские атаки на Одессу усилились. После попаданий в историческом центре города и на стадионе "Черноморец" туристический спрос начал снижаться. Однако поступления от туристического сбора дают лишь частичное представление о ситуации, ведь значительная часть частной аренды жилья остается вне учета.

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"Если спросить у отельеров, то в августе были отмены бронирований. Но по данным туристического сбора, мы уже на 105% выполнили годовой план. То есть, если в 2025 году туристический сбор в целом составил 14,8 млн грн, то сегодня, включая октябрь, уже собрано 12,8 млн грн туристического сбора", — отмечает эксперт по туризму.

Бронзовая скульптура "Якорь-сердце". Фото: Новини.LIVE

Основными гостями Одессы остаются украинцы. Чаще всего на отдых приезжают из Киева, Днепра, Харькова и соседних областей, в частности Николаевской и Кировоградской. Однако иностранцев стало значительно меньше, даже из соседней Молдовы, откуда раньше приезжало немало туристов. Несмотря на риски, людей продолжает привлекать возможность отдохнуть у моря.

"Но внутренний туризм живет и поддерживает туристический бизнес. Поэтому большинство отелей, как работали, так и работают. Средняя загрузка отелей в июле-августе составляла 60%. Это не самые лучшие показатели, но всё же позволяют туристическому и гостиничному бизнесу держаться", — рассказывает президент Национальной туристической организации Украины.

Люди в центре Одессы. Фото: Новини.LIVE

Популярные направления

За годы полномасштабной войны туристические потоки в Украине заметно изменились. Среди популярных направлений оказались Львовская область, Закарпатье, Прикарпатье и Буковина. Особенно ощутима разница в поступлениях от туристического сбора, по которому Львов уже почти догнал Киев.

"По туристическому сбору, если также сравнивать, Львов вышел на уровень Киева. Киев всегда собирал в 2–3 раза больше, чем любой регион. В этом году мы видим, что Львов зарабатывает примерно 35 миллионов гривен туристического сбора, а Киев — 36–37 миллионов. В Одессе это 14 миллионов. Хотя раньше Одесса всегда была на втором месте по пассажиропотоку и туристическому потоку после Киева", — отмечает эксперт.

Люди на Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE

Безопасность пляжей Одессы

Вопрос безопасности на одесских пляжах обострился после трагедии 23 июня. Тогда во время российской атаки на пляже "Отрада" погибла 26-летняя женщина, в которую попал осколок дрона. Впоследствии в горсовете заявили, что участок пляжа, где произошла трагедия, не был официально открыт для отдыха. Этот случай вновь поднял тему доступности укрытий и безопасности людей на побережье.

"Точно в этом году укрытия вдоль побережья открывались, потому что ещё в июле, августе, я знаю, что большинство пляжей города официально были открыты. Если бы там не работали навесы, то их бы официально не сертифицировали", — говорит Иван Липтуга.

Навесы на Трассе здоровья. Фото: Одесский городской совет

Цены на отдых

Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, отели Одессы продолжают работать и принимать отдыхающих. Туристический бизнес пытается удержать клиентов, ведь от этого зависят рабочие места и доходы местных предпринимателей. Даже во время войны в городе остаются желающие платить за комфортный отдых и высокий уровень сервиса.

"В 4-звездочных отелях номер на сутки стоит примерно 2,5–3 тысячи гривен. И это, на мой взгляд, за то качество, которое предоставляют наши отели, цена доступная. Можно найти и за 20 тысяч. И на это тоже есть свой спрос. Если мы посмотрим, то загруженность таких номеров составляет 100%. Зимой эти цены снижаются; что касается заведений общественного питания и экскурсий, то здесь у нас цены, мне кажется, самые доступные на сегодняшний день среди всех соседей, даже Молдовы", — отмечает специалист.

Улица Дерибасовская. Фото: Новини.LIVE

Межсезонный туризм в Одессе

Туристический сезон в Одессе традиционно длится два-три месяца. Уже в конце августа пляжи постепенно пустеют, а поток отдыхающих спадает. Чтобы город оставался интересным для гостей осенью и зимой, нужно развивать направления, не зависящие от пляжного сезона.

"Нужен гастрономический, культурный туризм, посещение театра, посещение наших ресторанов, посещение "Дорог вина и вкуса Украинской Бессарабии", хотя сегодня не так легко пересечь границу на юге области, но там очень много локаций гастрономического туризма. Все это не привязано к морю и может работать круглый год", — отмечает специалист в сфере туризма.

Виноградники. Фото: Бессарабія.UA

Поездки за медицинскими услугами могут стать ещё одним способом привлекать людей в Одессу в течение года. Для пациентов из других городов важны стоимость лечения, квалификация врачей и возможность получить необходимую помощь без длительного ожидания. В этом направлении Одесса может конкурировать с другими крупными городами Украины.

"Еще одно направление очень интересно и важно. Одесса обладает огромным потенциалом в этой сфере, который сохранялся еще много лет назад, в том числе и в советское время. Речь идет об оздоровительном и медицинском туризме. Если раньше, в советское время, существовала довольно обширная сеть санаториев и лечебно-оздоровительных учреждений, то сегодня работают современные частные медицинские клиники, предлагающие стоматологические услуги. У нас около 270 стоматологических кабинетов, а также учреждения, специализирующиеся на пластической хирургии, эстетической медицине, офтальмологии, репродуктивной медицине и общих медицинских чек-апах", — комментирует эксперт по туризму.

Перспективы развития туризма

Одесса имеет опыт проведения международных форумов и конференций, однако война существенно ограничила возможности города. В ночь на 25 сентября 2023 года российские войска атаковали портовую инфраструктуру ракетами и дронами. Тогда значительные разрушения понес Морской вокзал, а в расположенном рядом отеле "Одесса" вспыхнул пожар. Последствия этого удара до сих пор сказываются на развитии событийного туризма.

"Разрушен комплекс морского вокзала, где традиционно проводились в Одессе все выставки и конференции, а также отель «Одесса». В целом в городе нет больших залов, где можно было бы проводить масштабные мероприятия. Поэтому сегодня форумы, такие как, например, Black Sea Security Forum, который проводится уже три года в конце мая — начале июня, проходят в здании оперного театра, что не соответствует формату деловых мероприятий", — отмечает президент Национальной туристической организации Украины.

Поврежденные здания морского вокзала и отеля "Одесса". Фото: Новини.LIVE

Туристы обычно планируют отпуск и поездки заранее, поэтому о фестивалях, форумах и других мероприятиях нужно сообщать за несколько месяцев. В Одессе с этим до сих пор есть проблемы: после завершения летнего сезона поток гостей уменьшается, хотя город мог бы предлагать больше мероприятий в течение года. Для этого необходимо постоянное сотрудничество местного бизнеса и организаторов мероприятий.

"Бизнес должен объединяться, проводить мероприятия, ради которых люди могут приезжать. В культурных мероприятиях очень важно поддерживать имидж Одессы как мультикультурного города, что отличает Одессу от других регионов, ведь многонациональная культура Одессы привлекает. Одних лозунгов о том, что мы — многокультурный город, недостаточно. Нужно проводить мероприятия, нужно создавать площадки, где эту мультикультурность можно услышать, потрогать и увидеть", — подытоживает эксперт

Иван Липтуга о перспективах развития туризма. Фото: Новини.LIVE

За показателями туристического сезона стоит работа сотен предпринимателей, для которых каждый приезд гостей означает заработок и возможность содержать сотрудников. Но даже относительно успешное лето не гарантирует стабильности на остальную часть года. Дальнейшее развитие туризма в Одессе будет зависеть от того, сможет ли город создать условия для новых инвестиций и сохранить бизнес, который продолжает работать во время войны.

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