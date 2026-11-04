Відпочинок в Одесі 2026: як обстріли вплинули на туризм і ціни

Екскурсійний автобус на Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE

Забруднене нафтопродуктами та олією Чорне море, постійні повітряні тривоги й російські обстріли — туристичний сезон 2026 року в Одесі був під загрозою ще до його початку. Та попри всі побоювання, влітку на пляжах знову з'явилися відпочивальники, а готелі продовжили приймати гостей. Однак проблеми з кожним роком стають дедалі відчутнішими.

Про підсумки туристичного сезону 2026 року в Одесі, ціни на відпочинок та перспективи галузі під час війни в інтерв’ю журналістам Новини.LIVE розповів президент Національної туристичної організації України Іван Ліптуга.

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Туристичний сезон 2026

Точну кількість туристів, які відвідали Одесу цього року, поки назвати складно. Частина відпочивальників орендує приватне житло, яке не потрапляє до офіційної статистики, а дехто приїжджає до моря лише на день. Повніші дані зможуть зібрати вже наступного року, зокрема за допомогою мобільних операторів та податкової служби.

"Мені здається, що показник буде, якщо судити по цим 10 місяцям, показник буде приблизно на тому самому рівні. У 2025 році це було 2,7 мільйони відвідувачів. Не всі з них залишалися з ночівлею, але 2,7 мільйони — це показник доволі такий вагомий", — каже Іван Ліптуга.

Іван Ліптуга про туристичний сезон 2026. Фото: Новини.LIVE

Наприкінці липня та в серпні російські атаки на Одесу посилилися. Після влучань в історичному центрі міста та на стадіоні "Чорноморець" туристичний попит почав спадати. Однак надходження від туристичного збору дають лише часткове уявлення про ситуацію, адже значна частина приватної оренди житла залишається поза обліком.

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"Якщо спитати готельєрів, то були відміни у серпні місяці. Але за даними туристичного збору, ми вже на 105% виконали річний план. Тобто, якщо в 2025 році туристичний збір в цілому був 14,8 млн грн, Сьогодні, включно з жовтнем, вже 12,8— мільйонів туристичного збору зібрано", — зазначає експерт із туризму.

Бронзова скульптура "Якір-серце". Фото: Новини.LIVE

Основними гостями Одеси залишаються українці. Найчастіше на відпочинок приїжджають із Києва, Дніпра, Харкова та сусідніх областей, зокрема Миколаївської й Кіровоградської. Однак іноземців стало значно менше, навіть із сусідньої Молдови, звідки раніше приїжджало чимало туристів. Попри ризики, людей продовжує приваблювати можливість відпочити біля моря.

"Але внутрішній туризм живе і підтримує туристичний бізнес. Тому більшість готелів як працювали, так і працюють. Середня завантаженість готелів на липень-серпень місяць була на рівні 60%. Це не найкращі показники, але все ж таки дають можливість триматися туристичному і готельному бізнесу", — розповідає президент Національної туристичної організації України.

Люди в центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE

Популярні напрямки

За роки повномасштабної війни туристичні потоки в Україні помітно змінилися. Серед популярних напрямків опинилися Львівщина, Закарпаття, Прикарпаття та Буковина. Особливо відчутна різниця у надходженнях від туристичного збору, за яким Львів уже майже наздогнав Київ.

"По туристичному збору, якщо також порівнювати, Львів вийшов на рівень Києва. Київ завжди в 2-3 рази збирав більше за будь-який регіон. В цьому рокі ми бачимо, що Львів заробляє приблизно 35 мільйонів гривень туристичного збору, а Київ — 36-37 мільйонів. В Одесі це 14 мільйонів. Хоча раніше Одеса завжди була на другому місці за пасажиропотоком, за туристичним потоком після Києва", — зауважує експерт.

Люди на Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE

Безпека пляжів Одеси

Питання безпеки на одеських пляжах загострилося після трагедії 23 червня. Тоді під час російської атаки на пляжі "Відрада" загинула 26-річна жінка, у яку влучив уламок дрона. Згодом у міськраді заявили, що ділянка пляжу, де сталася трагедія, не була офіційно відкрита для відпочинку. Цей випадок знову порушив тему доступності укриттів та безпеки людей на узбережжі.

"Точно цьогоріч укриття впродовж узбережжя відкривалися, тому що ще в липні, серпні, я знаю, що більшість пляжів міста офіційно були відкриті. Якщо б там не працювали укриття, то їх би офіційно не сертифікували", — говорить Іван Ліптуга.

Укриття на трасі здоров'я. Фото: Одеська міська рада

Ціни на відпочинок

Попри складну безпекову ситуацію, готелі Одеси продовжують працювати й приймати відпочивальників. Туристичний бізнес намагається втримати клієнтів, адже від цього залежать робочі місця та доходи місцевих підприємців. Навіть під час війни в місті залишаються охочі платити за комфортний відпочинок і високий рівень сервісу.

"За 4 зірки приблизно на рівні 2,5-3 тисячі гривень коштує номер за добу. І це, на мій погляд, за ту якість, яку надають наші готелі, ціна доступна. Можна знайти і за 20 тисяч. І на це є теж свій попит. Якщо ми подивимось, то завантаженість таких номерів 100%. Взимку ці ціни стають нижче, що стосується закладів харчування, екскурсій, то тут в нас ціни, мені здається, найдоступніші на сьогодні серед усіх сусідів, навіть Молдови", — наголошує фахівець.

Вулиця Дерибасівська. Фото: Новини.LIVE

Міжсезонний туризм Одеси

Туристичний сезон в Одесі традиційно триває два-три місяці. Уже наприкінці серпня пляжі поступово порожніють, а потік відпочивальників спадає. Щоб місто залишалося цікавим для гостей восени та взимку, потрібно розвивати напрямки, які не залежать від пляжного сезону.

"Потрібен гастрономічний, культурний туризм, відвідання театру, відвідання наших ресторацій, відвідання "Доріг вина та смаку Української Бесарабії", хоча сьогодні не так легко перетнути межу на південь області, але там дуже багато локацій гастрономічного туризму. Це все не має прив'язки до моря і може працювати цілий рік", — зазначає фахівець у сфері туризму.

Виноградники. Фото: Бессарабия.UA

Поїздки за медичними послугами можуть стати ще одним способом залучати людей до Одеси протягом року. Для пацієнтів з інших міст важливі вартість лікування, кваліфікація лікарів та можливість отримати необхідну допомогу без тривалого очікування. У цьому напрямку Одеса може конкурувати з іншими великими містами України.

"Інший напрямок дуже цікавий і важливий. Одеса має величезний потенціал у цій сфері, який зберігався ще багато років тому, зокрема й за радянських часів. Йдеться про оздоровчий та медичний туризм. Якщо раніше, за радянських часів, існувала доволі велика мережа санаторіїв і лікувально-оздоровчих закладів, то сьогодні працюють сучасні приватні медичні клініки, які пропонують стоматологічні послуги. У нас близько 270 стоматологічних кабінетів, а також заклади, що спеціалізуються на пластичній хірургії, естетичній медицині, офтальмології, репродуктивній медицині та загальних медичних чекапах, — коментує експерт із туризму.

Перспективи розвитку туризму

Одеса має досвід проведення міжнародних форумів і конференцій, однак війна суттєво обмежила можливості міста. У ніч проти 25 вересня 2023 року російські війська атакували портову інфраструктуру ракетами та дронами. Тоді значних руйнувань зазнав Морський вокзал, а в розташованому поруч готелі "Одеса" спалахнула пожежа. Наслідки цього удару досі позначаються на розвитку подієвого туризму.

"Зруйнований комплекс морського вокзалу, де традиційно проводились в Одесі всі виставки і конференції, і готель Одеса. В цілому в місті немає великих залів, де можна було б проводити масштабні події. Тому сьогодні форуми, такі як, наприклад, Black Sea Security Forum, який проводиться вже три роки в кінці травня, початку червня, він проводиться в будівлі оперного театру, що не відповідає формату ділових подій", — звертає увагу президент Національної туристичної організації України.

Пошкоджені будівлі морвокзалу та готелю "Одеса". Фото: Новини.LIVE

Туристи зазвичай планують відпустки та поїздки заздалегідь, тому про фестивалі, форуми й інші заходи потрібно повідомляти за кілька місяців. В Одесі з цим досі є проблеми: після завершення літнього сезону потік гостей зменшується, хоча місто могло б пропонувати більше подій протягом року. Для цього потрібна постійна співпраця місцевого бізнесу та організаторів заходів.

"Бізнес має консолідуватися один з одним, робити події, заради яких люди можуть приїжджати. В культурних подіях дуже важливо підтримувати імідж Одеси як мультикультурного міста, що відрізняє Одесу від інших регіонів, тому що багатонаціональна культура Одеси приваблює. Тільки гасла, що ми багатокультурне місто, недостатньо. Треба робити події, треба робити локації, де цю мультикультурність можна почути, пощупати і побачити", — підсумовує експерт

Іван Ліптуга про перспективи розвитку туризму. Фото: Новини.LIVE

За показниками туристичного сезону стоїть робота сотень підприємців, для яких кожен приїзд гостей означає заробіток і можливість утримувати працівників. Та навіть відносно успішне літо не гарантує стабільності на решту року. Подальший розвиток туризму в Одесі залежатиме від того, чи зможе місто створити умови для нових інвестицій і зберегти бізнес, який продовжує працювати під час війни.

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