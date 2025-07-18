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Главная Одесса Турне за границу в багажнике — как одесситка вывозила мужчину

Турне за границу в багажнике — как одесситка вывозила мужчину

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 16:03
Жительница Одессы хотела переправить мужа за границу
Авто перевозчики. Фото: Национальная полиция Украины

Жительница Одессы пыталась переправить харьковчанина в соседнюю страну, однако ее машину остановили правоохранители и открыли уголовное производство. На мужчину оформили админпротокол, а женщине грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Подробности дела

23-летняя одесситка, по сговору с пока неустановленным лицом, должна была в тайнике довезти 24-летнего харьковчанина до украинско-молдавской границы и указать ему пеший маршрут в соседнюю страну. Ни нем должны были отсутствовать в тот момент пограничные наряды.

Женщина встретила в Одессе клиента и на машине повезла в один из пограничных населенных пунктов в Раздельнянском районе, поместив в багажное отделение и прикрыв доской. Однако правоохранители остановили авто, когда та уже приближалась к границе с непризнанным Приднестровьем. В салоне рядом с женщиной находился еще один человек. Его причастность к сделке устанавливается.

У женщины изъяли в качестве вещественных доказательств мобильный телефон, и транспортное средство, которым пользовалась для перевозки.

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Мужчина в багажнике, фото: Национальная полиция Украины

Какое наказание грозит

Фигурантке сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через границу). Ей грозит до семи лет лишения свободы.

В отношении мужчины пограничники составили протокол по ч. 1 ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (незаконное пересечение государственной границы Украины). Ему грозит до 8 500 грн штрафа или арест на 15 суток.

Напомним, недавно мы писали о стрельбе с погоней на границе. А также о том, как в Одесской области пытались подкупить пограничников.

Одесса граница Новости Одессы Нацполиция задержание
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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