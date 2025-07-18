Жителька Одеси хотіла переправити чоловіка за кордон

Авто перевізниці. Фото: Національна поліція України

Жителька Одеси намагалася переправити харків'янина у сусідню країну, однак її автівку зупинили правоохоронці та відкрили кримінальне провадження. На чоловіка оформили адмінпротокол, а жінці загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Подробиці справи

23-річна одеситка, за змовою з наразі невстановленою особою, повинна була у схованці довезти 24-річного харків’янина до українсько-молдовського кордону і вказати йому піший маршрут у сусідню країну. Ні ньому мали бути відсутні в той момент прикордонні наряди.

Жінка зустріла в Одесі клієнта і на автівці повезла до одного з прикордонних населених пунктів у Роздільнянському районі, помістивши в багажне відділення та прикривши дошкою. Однак правоохоронці зупинили автівку, коли та вже наближалася до кордону з невизнаним Придністров’ям. В салоні поряд із жінкою знаходився ще один чоловік. Його причетність до оборудки встановлюється.

У жінки вилучили як речові докази мобільний телефон і транспортний засіб, яким користувалася для перевезення.

Чоловік у багажнику. Фото: Національна поліція України

Яке покарання загрожує

Фігурантці повдіомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через кордон). Їй загрожує до семи років позбавлення волі.

Відносно чоловіка прикордонники склали протокол за ч. 1 ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (незаконний перетин державного кордону України). Йому загрожує до 8 500 грн штрафу або арешт на 15 діб.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про стрілянину із погонею на кордоні. А також про те, як на Одещині намагалися підкупити прикордонників.