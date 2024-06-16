Россия вывела в Черное море носитель "Калибров": сколько ракет грозит

Субмарина на дежурстве. Фото иллюстративное: РосСМИ

По состоянию на утро воскресенья, 16 июня, российские оккупанты держат на дежурстве в Черном море ракетоноситель. Также "Калибры" наблюдаются и в Азовском и Средиземном морях. Поэтому следует быть внимательными к сигналам воздушной тревоги.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей угрожают:

в Черном море караулит вражеский корабль, он является ракетоносителем с 4 "Калибрами";

в Азовском море — 8 оккупантских кораблей. Три из них — ракетоносители с вероятным суммарным залпом в 24 "Калибра";

в Средиземном море находится три русских военных корабля. Из них два ракетоносителя с вероятным залпом в 12 "Калибров".

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив до Азовского моря прошли 6 судов, одно из них направлялось из Босфора. Движение к Черному морю совершили 8 судов, в направлении пролива Босфор в течение последних суток прошли четыре из них.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — отмечают военные.

Количество кораблей в Черном море. Фото: ВМС ВСУ

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Напомним, российские военные корабли продолжают выполнять задачи в Черном и Азовском морях. Оккупанты используют подлодки для патрулирования и проведения учебных маневров, однако есть и такие, которые ни разу не выходили в воду.

Кроме того, мы также писали, чтобы уберечь свои подводные ракетоносители, россияне держат их в полупогруженном состоянии в Новороссийске. Это нетипичная практика для пребывания кораблей в порту.

Добавим, на территории временно оккупированного полуострова в результате операции ГУР были поражены два катера российских захватчиков типа КС-701 "Тунец". Еще два таких катера были повреждены с помощью украинских ударных морских дронов Magura V5. Также был уничтожен рейдовый буксир "Сатурн".