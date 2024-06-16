Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Черном море дежурит снаряженный корабль — сколько ракет грозит arrow

В Черном море дежурит снаряженный корабль — сколько ракет грозит

16 июня 2024 09:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Россия вывела в Черное море носитель "Калибров": сколько ракет грозит
Субмарина на дежурстве. Фото иллюстративное: РосСМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

По состоянию на утро воскресенья, 16 июня, российские оккупанты держат на дежурстве в Черном море ракетоноситель. Также "Калибры" наблюдаются и в Азовском и Средиземном морях. Поэтому следует быть внимательными к сигналам воздушной тревоги.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Сколько кораблей угрожают:

  • в Черном море караулит вражеский корабль, он является ракетоносителем с 4 "Калибрами";
  • в Азовском море — 8 оккупантских кораблей. Три из них — ракетоносители с вероятным суммарным залпом в 24 "Калибра";
  • в Средиземном море находится три русских военных корабля. Из них два ракетоносителя с вероятным залпом в 12 "Калибров".

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив до Азовского моря прошли 6 судов, одно из них направлялось из Босфора. Движение к Черному морю совершили 8 судов, в направлении пролива Босфор в течение последних суток прошли четыре из них.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — отмечают военные.

Российские эорабли в Черном море
Количество кораблей в Черном море. Фото: ВМС ВСУ

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, российские военные корабли продолжают выполнять задачи в Черном и Азовском морях. Оккупанты используют подлодки для патрулирования и проведения учебных маневров, однако есть и такие, которые ни разу не выходили в воду.

Кроме того, мы также писали, чтобы уберечь свои подводные ракетоносители, россияне держат их в полупогруженном состоянии в Новороссийске. Это нетипичная практика для пребывания кораблей в порту.

Добавим, на территории временно оккупированного полуострова в результате операции ГУР были поражены два катера российских захватчиков типа КС-701 "Тунец". Еще два таких катера были повреждены с помощью украинских ударных морских дронов Magura V5. Также был уничтожен рейдовый буксир "Сатурн".

Черное море
Одесская ОГА
калибры
Одесса
угроза кораблей
ракеты
Одесская область
Новости Одессы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку