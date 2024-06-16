Росія вивела у Чорне море носій "Калібрів": скільки ракет загрожує

Субмарина на чергуванні. Фото ілюстративне: РосЗМІ

Станом на ранок неділі, 16 червня, російські окупанти тримають на чергуванні у Чорному морі ракетоносій. Також "Калібри" спостерігаються і в Азовському та Середземному морях. Тому слід бути уважними до сигналів повітряної тривоги.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують:

у Чорному морі чатує ворожий корабель, він є ракетоносієм з 4 "Калібрами";

в Азовському морі — 8 окупантських кораблів. Три з них — ракетоносії з імовірним сумарним залпом у 24 "Калібри";

в Середземному морі перебуває три російських військових кораблі, з них два ракетоносії із вірогідним залпом у 12 "Калібрів".

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку до Азовського моря пройшли 6 суден, одне із них прямувало з Босфору. Рух до Чорного моря здійснили 8 суден, у напрямку протоки Босфор протягом останньої доби пройшло чотири з них.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові.

Кількість кораблів у Чорному морі. Фото: ВМС ЗСУ

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Нагадаємо, російські військові кораблі продовжують виконувати завдання в Чорному та Азовському морях. Окупанти використовують підводні човни для патрулювання і проведення навчальних маневрів, проте є й такі, які жодного разу не виходили у воду.

Окрім цього, ми також писали, щоб вберегти свої підводні ракетоносії, росіяни тримають їх у напівзануреному стані у Новоросійську. Це є нетиповою практикою для перебування кораблів у порту.

Додамо, на території тимчасово окупованого півострова наслідок операції ГУР було уражено два катери російських загарбників типу КС-701 "Тунець". Ще два таких катери були пошкоджені за допомогою українських ударних морських дронів Magura V5. Також було знищено рейдовий буксир "Сатурн".