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У Чорному морі чергує споряджений корабель — скільки ракет загрожує

16 червня 2024 09:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Росія вивела у Чорне море носій "Калібрів": скільки ракет загрожує
Субмарина на чергуванні. Фото ілюстративне: РосЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Станом на ранок неділі, 16 червня, російські окупанти тримають на чергуванні у Чорному морі ракетоносій. Також "Калібри" спостерігаються і в Азовському та Середземному морях. Тому слід бути уважними до сигналів повітряної тривоги.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують: 

  • у Чорному морі чатує ворожий корабель, він є ракетоносієм з 4 "Калібрами"; 
  • в Азовському морі — 8 окупантських кораблів. Три з них — ракетоносії з імовірним сумарним залпом у 24 "Калібри";
  • в Середземному морі перебуває три російських військових кораблі, з них два ракетоносії із вірогідним залпом у 12 "Калібрів".

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку до Азовського моря пройшли 6 суден, одне із них прямувало з Босфору. Рух до Чорного моря здійснили 8 суден, у напрямку протоки Босфор протягом останньої доби пройшло чотири з них.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові. 

Російські еораблі у Чорному морі
Кількість кораблів у Чорному морі. Фото: ВМС ЗСУ

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, російські військові кораблі продовжують виконувати завдання в Чорному та Азовському морях. Окупанти використовують підводні човни для патрулювання і проведення навчальних маневрів, проте є й такі, які жодного разу не виходили у воду.

Окрім цього, ми також писали, щоб вберегти свої підводні ракетоносії, росіяни тримають їх у напівзануреному стані у Новоросійську. Це є нетиповою практикою для перебування кораблів у порту.

Додамо, на території тимчасово окупованого півострова наслідок операції ГУР було уражено два катери російських загарбників типу КС-701 "Тунець". Ще два таких катери були пошкоджені за допомогою українських ударних морських дронів Magura V5. Також було знищено  рейдовий буксир "Сатурн".

Чорне море
Одеська ОДА
калібри
Одеса
загроза кораблів
ракети
Одеська область
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