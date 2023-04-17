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В Черном море на боевом дежурстве зафиксировано 10 вражеских кораблей

17 апреля 2023 12:34
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
В Черном море на боевом дежурстве зафиксировано 10 вражеских кораблей
Российские военные корабли и авиация. Фото: Министерство обороны РФ
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

В Черном море дежурят десять вражеских кораблей. Среди них три ракетоносителя. Общий залп — 16 крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом сообщает ВМС ВСУ.

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Кроме того, еще 10 кораблей зафиксировано в Средиземном море. Среди них три ракетоносителя, общий залп до 20 "Калибров".

Запуск "Калибров"

Между тем в Оперативном командовании "Юг" отмечают, что оккупанты готовы применить "Калибры", но массированные атаки маловероятны.

"Были случаи, когда они выпускали по Одесчине по 7 ракет. Но сейчас это для них роскошь", — сообщила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, сейчас оккупанты экономят высокоточное оружие и применять его предпочитают по конкретным целям и объектам, чтобы иметь соответствующий результат.

Черное море — регион безопасности

Отметим, министр обороны Украины Алексей Резников высказал главную задачу международного сообщества — сделать Черное море регионом безопасности. Он подчеркнул, что безопасность акватории является важным вопросом для каждой страны, находящейся в этом регионе, включая Украину, которая открыта для обсуждений на эту тему.

Напомним, в Одесской ОВА сообщили, что ситуация в Одессе и области полностью контролируема. Силы обороны на страже безопасности. Все объекты критической инфраструктуры работают в штатном режиме.

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